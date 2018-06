MØTES: Toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un er nå tilbake på planen. Foto: REUTERS FILE PHOTO / X03763

Sør-Koreansk minister: Kim er forandret

Publisert: 02.06.18 08:44

Sør-Korea avviser Japans bekymring for tilnærmingen overfor Kim Jong-un og Nord-Korea. Kim er forandret, beroliger minister.

I Singapore - stedet der Donald Trump og Kim Jong-un etter planen skal møtes 12. juni - luftet Japans forsvarssjef Itsunori Onodera sine bekymringer for den nye og hyppige dialogen med Nord-Korea .

Japan, som tradisjonelt har vært USAs viktigste allierte i regionen, føler seg svært truet av Nord-Koreas lang- og mellomdistanseraketter.

På en sikkerhetskonferanse i Singapore fredag ga Omodera uttrykk for at Nord-Korea ikke er til å stole på, og at regimet gjentatte ganger har brutt sine løfter om nedrustning.

Ligger i fortiden

Men han fikk raskt svar på tiltale fra den sørkoreanske forsvarsministeren Song Young-moo:

– Onodera snakker om ting som ligger i fortiden. Lederen i Nord-Korea er forandret. Hvis vi trodde at Nord-Korea ville bløffe oss slik som de har gjort tidligere, ville vi ikke forhandlet med dem, sa Song, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Han gjorde det også klart at det ikke er et mål for Sør-Korea å styrte Kim-regimet, eller å få til en voldelig gjenforening av Korea, som har vært delt siden slutten av Korea-krigen i 1953.

– Vi er ikke ute etter å fremskynde en kollaps i Nord-Korea, en gjenforening basert på at nord innlemmes i sør, eller en gjenforening som ikke er reell, sa Song, ifølge nyhetsbyrået.

Ingen signering

Etter først å ha avlyst toppmøtet, snudde Donald Trump 180 grader og fastslo fredag at møtet med Kim vil finne sted som først planlagt.

Presidenten var imidlertid raskt ute med å dempe forventningene til møtet:

– Vi kommer ikke til å undertegne noen avtale 12. juni; det var aldri planen. Men vi kommer til å starte en prosess. Og jeg har sagt til dem; vi kan gå raskt frem, eller saktere frem, sa Trump til pressen utenfor Det hvite hus fredag kveld, ifølge Reuters.