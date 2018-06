LEGALISERT: Canadas statsminister Justin Trudeau deltar i disse dager på G7-toppmøtet i Quebec. Samtidig har han innfridd valgløftet om å legalisere marihuana. Foto: Sean Kilpatrick / The Canadian Press via AP / NTB scanpix

Canada legaliserer marihuana

Publisert: 08.06.18 04:46 Oppdatert: 08.06.18 05:00

Senatet i Canada har vedtatt et lovforslag om statskontrollert salg og bruk av marihuana for personer over 18 år. Loven ventes å tre i kraft i løpet av høsten.

Lovforslaget ble vedtatt med 56 ja-stemmer mot 30 nei-stemmer. Én stemte blankt.

Statsminister Justin Trudeau lovet under valgkampen i 2015 å legalisere rusmiddelet han selv har innrømmet å ha brukt «fem eller seks ganger» sammen med venner.

Da lovforslaget ble vedtatt i Underhuset i november, var det ventet at statskontrollert salg av marihuana kunne begynne allerede på Canadas nasjonaldag 1. juli. Siden den gang er det gjort noen justeringer i lovforslaget, som derfor må godkjennes på nytt i Underhuset før loven trer i kraft. Nå håper regjeringen at salget skal være i gang fra august eller september.

Canada er det første av G7-landene til å legalisere marihuana. I nabolandet USA er rusmiddelet lovlig i 9 av 50 stater.

Medisinsk bruk av marihuana har vært lovlig i Canada siden 2001.

Ifølge CNN kan legaliseringen åpne for en industri verdt over fire milliarder kroner allerede første året.