SAMTALER: Amerikanske embetsfolk skal ha reist til Nord-Korea for å avtale et toppmøte mellom statslederne. Foto: Manuel Balce Ceneta / TT NYHETSBYRÅN

Avis: Amerikanske embetsfolk på plass i Nord-Korea

NTB

Publisert: 27.05.18 17:19

UTENRIKS 2018-05-27T15:19:50Z

En gruppe amerikanske embetsfolk har reist til Nord-Korea for å forberede et mulig toppmøte mellom Donald Trump og Kim Jong-un, ifølge Washington Post.

Amerikanerne skal ifølge avisen ha reist inn i landet søndag for å ha samtaler med nordkoreanske myndigheter til tross for at det hersker stor usikkerhet om det planlagte toppmøtet i Singapore 12. juni faktisk vil finne sted.

Gruppen ledes ifølge avisen av Sung Kim, USAs tidligere ambassadør til Sør-Korea . Han har tidligere vært sjefforhandler for atomforhandlinger med regimet i Pyongyang.

Washington Post skriver at Kims delegasjon og nordkoreanerne skal diskutere innholdet for det eventuelle toppmøtet mellom Trump og Kim.

Der den amerikanske presidenten tidligere avlyste et møte den 12. juni grunnet Nord-Koreas fiendtlige holdninger, er Kim fast bestemt på å holde samtaler, ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Sør-Koreas president Moon Jae-in har samme oppfatning.

– Kim og jeg har blitt enige om at toppmøtet burde bli holdt og at vårt ønske om atomnedrustning på Korea-halvøya ikke burde stanse, sa Moon søndag, ifølge Reuters .

Trump har på sin side sagt at forhandlingene mellom USA og Nord-Korea går «veldig, veldig bra».

– Vi har god framgang. Vi ser på om et møte den 12. juni i Singapore lar seg gjøre, sa Trump natt til søndag norsk tid.