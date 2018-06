To tenåringsgutter siktet for drapsforsøk etter steinkast mot tysk motorvei

NTB

Publisert: 09.06.18 11:45

To unge menn på 18 og 19 år er siktet for drapsforsøk i Nord-Tyskland etter at de har innrømmet å ha kastet flere stein mot kjøretøy på motorveier.

Ifølge politiet i byen Flensburg like ved danskegrensen ble de to tenåringene pågrepet torsdag kveld. Begge kommer fra Nord- Tyskland .

Området rundt Flensburg har vært plaget av steinkast fra broer siden februar i år. De to mennene settes i forbindelse med i alt 19 tilfeller. Steinene som ble kastet, ble stadig tyngre, dermed økte faren for bilistene nede på motorveien, opplyser politiet til Flensborg Avis .

Det alvorligste tilfellet skjedde 8. mai da det ble kastet en stor stein mot en personbil like sør for den dansk-tyske grensen. Steinen gikk gjennom bilens frontrute, og en dansk kvinne ble alvorlig skadet. Ifølge politiet var det så vidt hun ikke ble drept på stedet.

Danmark har også opplevd en rekke tilfeller der ukjente personer har kastet store steiner ned på motorveien.

I august 2016 mistet en tysk kvinne livet da bilen hun og familien satt i, ble truffet av en betongkloss på en motorvei på Fyn.

Ektemannen ble alvorlig skadet, mens parets fem år gamle sønn fikk lettere skader.