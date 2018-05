PÅ FLUKT: Politiet er på jakt etter to angivelige gjerningspersoner etter at en bombe ble detonert i Canada. Foto: Politiet

Flere skadet etter bombeeksplosjon i Canada

To mistenkte skal være på flukt etter å ha detonert en bombe på en restaurant i Mississauga i den kanadiske provinsen Ontario. Tre personer skal være kritisk skadet.

Totalt 15 personer skal være skadet etter at den bombe ble detonert i torsdag kveld. En talsperson for ambulansetjenesten sier til avisen Times Colonist at tre personer er kritisk skadet.

– Vi har transportert tre av dem til traumesentere i hva jeg vil si er en kritisk tilstand fra eksplosjonsskader, sier ambulansearbeider Joe Karstanje til avisen.

Eksplosjonen fant sted på en indiske restauranten Bombay Bhel skriver NTB.

Politiet har lagt ut et bilde fra et overvåkningskamera av de to mistenkte på Twitter, og beskriver bomben som en improvisert eksplosiv innretning.

Ifølge politiet kom meldinger om eksplosjonen 22.30 lokal tid torsdag kveld. Den ene gjerningspersonen er beskrevet av politiet som rundt 1,55 meter høy, kraftig bygd og i midten av 20-årene. Han skal ha lys hud og ansiktet skal være dekket av et svart stoff. Den andre personen er anslagsvis 1,80 meter høy, tynn og med lys hud. Politiet ønsker tips fra publikum for å finne de mistenkte.

Ingen personer er meldt omkommet.

