KRIGSSONE: Irakiske soldater i Mosul i juli 2017. Byen fikk enorme ødeleggelser under kampene med IS. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Fem IS-ledere pågrepet

Publisert: 11.05.18 02:50

Irakiske etterretningsagenter skal ha brukt en meldings-app på en IS-leders mobiltelefon til å lokke fire andre IS-ledere i en felle. Nå er alle fem pågrepet i Irak.

Operasjonen var et samarbeid mellom Irak og amerikanske styrker, opplyser sikkerhetsrådgiver Hisham al-Hashimi til Reuters.

De fem pågripne er ifølge Reuters Ismail al-Eithawi, Saddam Jamal, Mohamed al-Qadeer, Omar al-Karbouli og Essam al-Zawbai.

USAs president Donald Trump la ut denne tweeten torsdag:

– De fem mest etterlyste IS-lederne ble nettopp tatt, skriver Trump.

Hashimi beskriver Eithawi og Jamal som de to mest høystående IS-medlemmene som noen gang er pågrepet i live. Pågripelsen av de fem lederne ble annonsert på irakisk statlig TV onsdag, der det ble vist frem bilder av dem i gule fangedrakter.

Ismail al-Eithawi, som også går under navnet Abu Zaid al-Iraqi, ble pågrepet i Tyrkia i februar av tyrkiske myndigheter, før han ble overlevert til irakiske agenter, opplyser sikkerhetsrådgiveren.

Ifølge Hashimi er Eithawi en av IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi nærmeste. Eithawi skal ha vært ansvarlig for pengetransaksjoner til islamistgruppens bankkontoer i ulike land.

Sikkerhetsrådgiveren opplyser at de irakiske agentene brukte meldings-applikasjonen Telegraph på Eithawis mobiltelefon til å lure de andre IS-lederne til å krysse grensen fra Syria til Irak, der de ble pågrepet.

Etter pågripelsen av Eithawi, klarte amerikanske og irakiske etterretningsagenter å spore bankkontoer som ble benyttet av islamistgruppen, samt Eithawis hemmelige kommunikasjonskoder, forteller Hashimi.

IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi, som i 2014 gikk på talerstolen og erklærte seg som leder for alle muslimer etter at terrorgruppen tok kontroll over den irakiske byen Mosul, skal ifølge Reuters trolig gjemme seg på grensen mellom Irak og Syria etter at terrorgruppen har mistet stadig flere områder.

– Nettet snører seg rundt ham, sier Hashimi.

Baghdadi skal være født 28. juli 1971 i Samarra i Irak under navnet Ibrahim al-Badri al-Samarrai. Mange ulike aktører har hevdet at de har drept Baghdadi, uten at nyhetene har vist seg å stemme.

Abu Bakr al-Baghdadi måtte avstå fra å lede terrorgruppen IS i fem måneder etter at han skal blitt såret i et luftangrep i den tidligere «IS-hovedstaden» Raqqa i mai i fjor, ifølge CNN .

Den irakiske statsministeren Haider al-Abadi uttalte i desember 2017 at krigen mot IS i Irak var over, men terrorgruppen utgjør fortsatt en trussel langs grensen mot Syria, og har fortsatt å utføre angrep, drap og bombinger i Irak.