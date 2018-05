Australsk erkebiskop dømt for å ha skjult overgrep mot barn

NTB

Publisert: 22.05.18 03:49

UTENRIKS 2018-05-22

En australsk erkebiskop ble tirsdag verdens mest høytstående katolske tjenestemann som er dømt for å ha dekket over seksuelle overgrep mot barn.

67 år gamle Philip Wilson ble tirsdag funnet skyldig i å ha skjult et lovbrudd begått på 1970-tallet.

Hevdet sin uskyld

Overgrepene ble begått av presten Jim Fletcher mens de begge jobbet i et bispedømme i nærheten av Newcastle, nord for Sydney. Fletcher ble dømt for pedofili før sin død.

Wilson ble siktet i saken i 2015 og har hele tiden hevdet sin uskyld. Han risikerer to år i fengsel.