RETTSTEGNING: Safaa Boular i retten i Storbritannia. Foto: Julia Quenzler / SWNS

Tenåringsjente siktet for planlagt terrorangrep i London

Publisert: 15.05.18 19:13

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-15T17:13:58Z

Safaa Boular anklages for å ha planlagt et angrep med skytevåpen og granat på British Museum da hun var 17. Hun skal også ha chattet om å drepe Obama.

Det hevder anklageren i en britisk rett i en pågående rettssak, melder BBC . Boular, som nå er 18 år, skal ha planlagt å bli en martyr etter at hennes IS-forlovede ble drept i Syria .

Søsteren, Rizlaine Boular (21), har innrømmet å ha planlagt et knivangrep i Westminster og moren Mina Dich har innrømmet å ha hjulpet henne. Safaa nekter straffeskyld.

Hennes advokat Joel Bennathan hevder Safaa ble «groomed» av IS-soldaten Naweed Hussain og at hun ble trent opp av ham på nettet til å bli radikalisert. Han hevder familien oppmuntret henne til det.

Aktor Duncan Atkinson hevder hun ønsket å reise til krigeren i Syria hvor hun og Hussain skulle iføre seg selvmordsbelter og i Hussains ord «forlate verden mens vi holder hender og tar andre med oss».

Agenter for britisk overvåkningstjeneste skal ha kommet i kontakt med de to på nettet. Safaa Boular og Hussein skal ha kommunisert via krypterte meldinger på applikasjonen Telegram.

Ifølge anklageren planla de et angrep som involverte granater og skytevåpen og hun skal ha planlagt et angrep mot tilfeldige på turistattraksjonen British Museum.

I nettchat med IS-kjæresten skal hun ha fantasert om å drepe daværende president Barack Obama. Ifølge BBC skal hun ha svart med et bilde av en eksplosjon da han spurte hvordan hun ville drepe presidenten.

I april 2017 skal Boular ha fått beskjed om at Hussain var drept. Noen dager senere ble hun pågrepet for å ha planlagt å reise til Syria, og fikk ikke mulighet til å utføre noe angrep.

Aktoren hevder Safaa gjennom koder i telefonsamtaler fra fengselet, oppfordret søsteren til å utføre et angrep. Hun skal ha brukt tre dager på å undersøke turistattraksjoner i Westminster og kjøpte kniver og en ryggsekk. Søsteren ble arrestert 27 april.

12 terrorangrep avverget

Mandag informerte sjef for etterretningstjenesten MI5, Andrew Parker, at myndighetene i Storbritannia har avverget 12 angrep fra islamister siden angrepet mot Westminster i mars 2017.

Det betyr at totalt 25 angrept er avverget i landet siden 2013, opplyste Parker på en pressekonferanse i Berlin gjengitt av ABC News .

– Eoropa står overfor en intens, utholdende og multidimensjonal internasjonal terroristtrussel, sa MI5-sjefen.

– IS fortsetter å være den mest akutte trusselen, men al-Qaida og andre islamistiske terrogrupper har ikke forsvunnet. Sammen med politiet overvåker vi også aktivt utviklingen av høyreekstrem terrorisme.

Siden 2016 har det vært 45 angrep i sju europeiske land: Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Belgia, Spania, Sverige og Finland.