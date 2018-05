KONSEKVENSER: Tyrkias utenriksminister, Mevlut Cavusoglu, sier at Israels ambassadør har blitt bedt om å forlate Tyrkia «for en stund», etter de blodige konfrontasjonene i Gaza mandag. Foto: Ronald Zak / TT NYHETSBYRÅN

Tyrkia ber Israels ambassadør om å forlate landet

Toini Thanem

NTB

Publisert: 15.05.18 15:51 Oppdatert: 15.05.18 16:33

2018-05-15

Israels ambassadør til Tyrkia, Eitan Na’eh, har blitt bedt om å forlate Tyrkia på ubestemt tid. Samtidig krever flere land at det iverksettes uavhengig gransking av mandagens dødelige konfrontasjoner i Gaza.

Tyrkia fordømmer de israelske soldatenes drap på 60 ubevæpnede palestinere på Gazastripen mandag , og offentlige bygninger i landet flagget tirsdag på halv stang. Tyrkiske myndigheter har erklært en tre dager lang sørgeperiode.

Nyhetsbyrået Reuters melder at ytterligere en palestinsk demonstrant, en 51 år gammel mann, ble drept tirsdag. Mannen ble skutt av den israelske hæren nær grensen mellom Gaza og Israel.

Israels ambassadør uønsket i Tyrkia

Da Israels ambassadør Eitan Na’eh troppet opp i tyrkisk UD, fikk han beskjed om at han er uønsket i landet, skriver den israelske avisen Haaretz.

Ifølge en kunngjøring fra tyrkisk UD, gjengitt av nyhetsbyrået AFP, er det snakk om en midlertidig beslutning. Det er imidlertid uklart når Na’eh eventuelt kan returnere til Tyrkia.

Tyrkia varslet tirsdag også at de henter hjem sine ambassadører fra Israel og USA , i protest mot drapene på palestinske demonstranter og amerikanernes åpning av ambassade i Jerusalem.

Også Sør-Afrika besluttet å hente hjem sin ambassadør fra Israel.

Den israelske ambassaden har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.

Flere land krever uavhengig gransking

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, uttalte tirsdag at han krever en uavhengig etterforskning til å se på mandagens hendelser i Gaza.

– Volden må stoppe, sier han.

– Vi har sett en fryktelig utvikling med alle disse døde og skadede menneskene. Det er med forferdelse at vi tar del i dette.

Löfvens uttalelse kommer etter at både Tyskland, Belgia og Storbritannia gikk ut og krevde det samme.

Også FN, Amnesty og EU har bedt om uavhengig granskning.

Mandag kveld blokkerte imidlertid USA et forslag om dette i FNs sikkerhetsråd.

Tyrkia vil ta inn skadede palestinere

Tyrkias helseminister Ahmet Demircan sier at Tyrkia har forberedt en «luftbro» for å transportere mennesker som ble skadet under mandagens konfrontasjoner i Gaza.

Han forteller at grunnen til at de ønsker å hjelpe, er at helsesystemet i Gaza ikke er tilstrekkelig nok.

Det melder nyhetsbyrået AP.

