SAKEN ER BIFF: Kim Yong Chol (til høyre) på middag med utenriksminister Mike Pompeo (til venstre) i New York onsdag. Foto: HO / US Department of State

Pompeo diskuterte toppmøte med nordkoreansk general over biff

NTB

Publisert: 31.05.18 04:37 Oppdatert: 31.05.18 05:54

UTENRIKS 2018-05-31T02:37:22Z

USAs utenriksminister Mike Pompeo møtte onsdag kveld Kim Jong-uns høyre hånd i New York.

Pompeo ankom en leiligheten på Manhattan sammen med lederen for CIAs Korea-avdeling, Andrew Kim, onsdag kveld. Kort tid senere ankom den nordkoreanske generalen og partitoppen Kim Yong-chol. Firestjernersgeneralen er den mest høytstående nordkoreaneren som har besøkt USA siden 2000.

Etter møtet, som varte i om lag halvannen time, sa Pompeo at det hadde vært «storartet» og at de nøt en «amerikansk biff». Han la også ut bilder fra middagen og skrev at det hadde vært biff, mais og ost på menyen.

Ingen av partene snakket med pressen før middagen, men Pompeo skrev en melding på Twitter:

– Ser fram til å møte Kim Yong-chol i New York for å diskutere det potensielle møtet mellom Trump og Kim. Vi er forpliktet til en fullstendig, etterprøvbar og endelig atomnedrustning på Koreahalvøya.

Det er fortsatt uklart om møtet mellom USAs president og Nord-Koreas leder vil finne sted i Singapore 12. juni, men ifølge Det hvite hus «forventes» det at møtet går som planlagt.

– Vi forbereder oss og forventer at det finner sted 12. juni, sa Trumps talskvinne Sarah Sanders onsdag.

Det er det tredje møtet mellom utenriksministeren og generalen, og etter at de møttes i Nord-Korea skrøt amerikaneren av nordkoreanerens rolle i arbeidet med å legge til rette for toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kim.