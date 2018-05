DRAMATISK: Israelske soldater, mens de patruljerte ved et brennende område på israelsk side av grensen mandag. Foto: AMIR COHEN / X02077

Tyrkia og Sør-Afrika kaller hjem ambassadører fra Israel i protest

VG / NTB

Publisert: 14.05.18 23:01 Oppdatert: 14.05.18 23:12

UTENRIKS 2018-05-14T21:04:35Z

Som en reaksjon på voldsbruken fra israelske myndigheters side ber Sør-Afrika og Tyrkia sine ambassadører i Israel om å komme hjem for konsultasjoner.

Tyrkia kaller også hjem landets ambassadør fra USA, opplyser visestatsminister Bekir Bozdag.

I tillegg kaller Tyrkia inn til hastemøte i Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) fredag, kunngjorde Bozdag mandag kveld, uten å komme med ytterligere opplysninger.

Kjølig forhold

Sør-Afrika har tilbakekalt sin ambassadør fra Israel på grunn av den blodige voldsbruken mot palestinere på Gazastripen, opplyser sørafrikanske myndigheter.

Ambassadør Sisa Ngombane forlot Israel mandag og reiste hjem til Sør-Afrika.

Sør-Afrikas forhold til Israel har vært kjølig i mange år, og den sørafrikanske regjeringen støtter ivrig opp om palestinernes sak.

Over 50 palestinere ble drept og flere enn 2.200 såret da israelske soldater skjøt mot demonstranter på Gazastripen mandag.

USA utstasjonerer flere titall marinesoldater for å styrke sikkerheten ved landets ambassader i Israel, Jordan og Tyrkia, opplyser amerikanske tjenestemenn, melder nyhetsbyrået AP.

Forsterker sikkerheten

Vaktholdet styrkes midlertidig ved hver av ambassadene i de tre landene. Det opplyser amerikanske tjenestemenn.

Det er ikke opplyst hvor mange som skal utplasseres ved den nye amerikanske ambassaden i Jerusalem og hvor mange marinesoldater som skal være igjen for å sikre vakthold ved den amerikanske ambassaden i Tel Aviv, som fortsatt er operativ.

Antall palestinere drept av israelske soldater under mandagens demonstrasjoner har steget til 55. Åtte var barn under 16 år, ifølge palestinernes FN-utsending.

– Vi fordømmer på det sterkeste disse grusomhetene begått av israelske okkupasjonsstyrker og deres massive bruk av makt mot sivile som har utøvd sin rett til å demonstrere fredfullt – og de har demonstrert fredfullt, sa palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour mandag ettermiddag.

Blodig mandag

Helsedepartementet på Gazastripen opplyser at antall drepte palestinere har steget til 55. Videre er 2.238 såret, over 770 av dem av skudd, skriver den israelske avisen Haaretz.

Dermed ble mandagen, samme dag som Israel og USA feiret åpningen av den nye amerikanske ambassaden i Jerusalem, den blodigste dagen på Gazastripen siden 2014-krigen med Israel.

Israel argumenterer med at det forsvarer landets grenser og anklager Hamas, som styrer Gazastripen, for å bruke demonstrasjonene som bakteppe for å utføre angrep.

Den israelske hæren (IDF) anslår at rundt 40.000 palestinere deltok i mandagens demonstrasjoner.

