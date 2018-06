IKKE BRA: Hvordan dette gikk til, vites ikke, men hotellet etterforsker hendelsen. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Skulle parkere kundens Porsche – så gikk alt galt

Føreren av bilen kom fra det uten skader, men luksusbilen var ukjørbar etter ulykken.

Servicepersonen som jobber på luksushotellet Hyatt Regency Hotell i Sydney hadde en dårlig dag på jobben.

Da han skulle parkere Porschen for en gjest på hotellet, gikk ikke alt som planlagt. Han klarte nemlig å kjøre bilen under et annet kjøretøy.

Personen ble sittende fast inne i Porschen, og måtte kuttes løs av brannvesenet i byen, skriver nyhetsbyrået AP.

Hotelldirektøren, Matthew Talbot fortalte australske medier at personen var flau over situasjonen og i sjokk, men ellers i fin form.

Det er ikke kjent hvordan det hele skjedde, men hotellet har skrevet i en uttalelse at de etterforsker hendelsen.