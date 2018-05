MOT SLUTTEN: Journalister som dekker saken mot Rakhmat Akilov i Stockholms tingrett idet saken startet i februar. Foto: TT / NTB scanpix

Rettssaken mot Akilov går mot slutten

NTB

Publisert: 02.05.18 11:16

Onsdag kan bli siste dag i rettssaken mot terrortiltalte Rakhmat Akilov i Stockholm. Det gjenstår kun prosedyrer fra forsvaret og de siste bistandsadvokatene.

I forrige uke la aktoratet ned påstand om livsvarig fengsel for 40-åringen. Han er tiltalt for drap på fem personer og drapsforsøk da han kjørte ned en rekke mennesker i Drottninggatan i Stockholm 7. april i fjor. I tillegg er han tiltalt for å ha satt 144 personer i fare.

Akilov, som er tadsjiker fra Usbekistan, har sagt seg skyldig i å ha begått et terrorangrep, men han avviser i alt 18 tiltalepunkter. Ett av de viktigste stridspunktene dreier seg om i hvilke tilfeller Akilov skal dømmes for drapsforsøk.

Sluttprosedyrene ble innledet torsdag i forrige uke. Onsdag har turen kommet til de fem bistandsadvokatene som representerer de dreptes pårørende. De kommer blant annet til å kreve erstatning for sine klienter, 150.000 svenske kroner i etterlatte-erstatning og 150.000 kroner i oppreisning. Det siste er noe som vanligvis bare gis til ofre som er blitt direkte rammet av en forbrytelse, men advokatene argumenterer for at også de pårørende bør få dette fordi terrorangrepet var ment å ramme en videre krets.

Etter at bistandsadvokatene har holdt sine innlegg, skal Akilovs forsvarsadvokat Johan Eriksson holde sin prosedyre.

Han bestrider at de pårørende bør få oppreisning, og krever også at erstatningssummene blir lavere enn hva bistandsadvokatene og aktoratet har krevd.

Akilov har uttalt at han utførte handlingene på oppdrag fra IS, men den ytterliggående gruppa har ikke tatt på seg ansvaret for angrepet.