Gjenopptar søket etter savnede Marie (20)

SEDGEFIELD (VG) Søket etter den savnede norske studenten fortsetter til sjøs med båter fra politiet og den lokale sjøredningstjenesten.

Leteaksjonen pågår nå på fjerde dagen etter at flere båter ble satt ut på vannet i 09-tiden søndag morgen.

Den lokale redningstjenesten bidrar med tre båter og samarbeider med politiet. De frivillige mannskapene starter letingen like ved backpacker-hostellet der Østbø bodde, mens politiet starter i Buffalo Bay lenger øst.

– Planen er at vi skal jobbe oss inn fra hver vår side og møtes på midten, sier stasjonssjefen ved den lokale sjøredningstjenesten, Garth Dominy, til VG.

Stasjonssjefen forteller at søket etter Østbø også fungerer for en øvelse for dem.

Røff sjø

20 år gamle Marie Sæther Østbø fra Stavanger forsvant onsdag kveld fra backpacker-hostellet Afrovibe som ligger like ved Myoli-stranden i det lille tettstedet Sedgefield på kysten øst for Cape Town.

Politiet holder alle muligheter åpne, men søket er hovedsakelig konsentrert rundt stranden og sjøen utenfor.

Kystlinjen i området blir generelt beskrevet som røff med farlige undervannsstrømmer.

Langs den lille veien som fører fra hostellet ned til stranden står det skilt som advarer folk om faren ved såkalte rip currents. Det er kraftige kanaler med vann som strømmer ut fra land, og som ofte er på sitt sterkeste helt inne ved land.

Føler med familien

Ifølge lokale medier har minst to mennesker druknet ved Myoli-stranden de siste årene. Den ene av dem ble aldri funnet.

Mange av dem som bidrar i søket etter Marie Sæther Østbø er frivillige. En av dem er paraglider-instruktøren Gerrie Booysen som søndag er oppe i luften for tredje dag på rad for å lete etter den norske studenten.

Lørdag fortalte han VG at han bidrar av hensyn til de pårørende, og at han håper de vil få et svar på hva som har skjedd med 20-åringen:

