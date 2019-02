NORMAL KROPPSTEMPERATUR: Ifølge veterinær Jevon Clar skal en normal kroppstemperatur for en katt ligge på rundt 38 grader. Foto: Animal Clinic of Kalispell

Katten Fluffy ble funnet nedfrosset – overlevde

En dyreklinikk klarte på mirakuløst vis å redde den frosne katten.

I slutten av januar fikk dyreklinikken i Kalispell i den amerikanske delstaten Montana inn den frosne katten, som ble funnet livløs i en snøhaug med pelsen full av is og snø, melder ABC News.

Samme dag som katten ble funnet, var det registrert en temperatur på minus 13 grader samme sted. Byen hadde også fått 40 centimeter med snø samme måned.

Da Fluffy ble lagt inn hos dyreklinikken, skal hun ha vært så nedkjølt at termometeret ikke klarte å registrere kroppstemperaturen – til tross for at det kan registrere kroppstemperatur ned til 32 grader, forteller veterinær Jevon Clar på den aktuelle dyreklinikken.

Fluffy ble lagt inn på intensiven, hvor hun etter et par timer begynte å vise tegn til bedring. Foto: Animal Clinic of Kalispell

Ifølge veterinæren ligger normal kroppstemperatur for en katt på rundt 38 grader.

To timer etter katten ble innlagt hos dyreklinikken, hadde Fluffy fortsatt for lav kroppstemperatur – til tross for oppvarming med varmt vann og tepper. Katten ble til slutt lagt inn på intensivavdeling, hvor hun senere begynte å vise tegn til bedring.

Tirsdag kunne dyreklinikken dele de gode nyhetene om at Fluffy endelig var tilbake hos eierne sine – frisk og rask, men nå som en innekatt:

«Kroppstemperaturen hennes var veldig lav, men etter mange timer ble hun bedre, og nå er hun helt fin. Fluffy er fantastisk», skriver dyreklinikken på Facebook.

