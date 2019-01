PÅGÅENDE REDNINGSARBEID: Spanske redningsmannskaper med anleggsmaskiner forsøker å grave seg ned ved siden av den over 100 meter dype brønnen som toåringen Julen Rosello falt ned. Foto: JON NAZCA / REUTERS

Julen (2) fortsatt fanget i brønn: Redningsarbeidet trekker ut i tid

2019-01-23

Nye problemer skaper forsinkelser i redningsarbeidet i Spania, hvor det fremdeles ikke har kommet noen livstegn fra 2 år gamle Julen.

Publisert: 23.01.19 11:09

Det har nå gått ti dager siden Julen Rosello falt ned i en over 100 meter dyp brønn i Totalán utenfor Malaga i Spania . Et hundretalls personer har jobbet på spreng dag og natt for å komme ned til den lille gutten, men arbeidet har ikke vært uten komplikasjoner.

Fredag begynte arbeidet med å bore en rundt 70 meter vertikal tunnel parallelt med brønnen, ned til der man antar at Juel befinner seg. Arbeidet ble betraktelig forsinket da de i helgen støtte på en hard bergart, men mandag fortsatte boreprosjektet ned til 40 meters dyp.

Nå skriver El Pais at teknikerne har konkludert med at de ikke klarer komme lenger ned på grunn av tekniske utfordringer.

Fyller brønnen med jord

De har i stedet lagt om taktikken, og bestemt seg for å fylle brønnen med ny, fin jord. Planen er å forsøke å drille seg ned på nytt, gjennom den nye jorden.

Ingeniørene ønsker ikke å gi noe tidsestimat på når dette vil være ferdig. Å bore ned til 60 meter er nybrottsarbeid, og er ikke blitt gjort før, skriver El Pais. Vanligvis vil slike tunneler være på 25–30 meter.

De tekniske utfordringene vil utsette redningsaksjonen av Julen, ettersom det etter planen skulle graves ut en horisontal passasje på fire meter, for å koble seg på tunnelen ned til brønnen.

Klokken 06.00 onsdag morgen fullførte boreren jobben med å rekonstruere den vertikale tunnelen ned til brønnen for å nå ned til Julen. Tunnelen har nå fri passasje, og det skal være oksygen der nede. De mange gruvearbeiderne som skal forsøke å redde Julen, skal nå jobbe i 40-minuttersskift, ifølge El Pais.

– Fortsatt håp

Den lille gutten forsvant 13. januar da han var på besøk hos noen familiemedlemmer. Julen var ute og lekte med sin tre år gamle kusine, da flere i familien skal ha sett at han falt ned i brønnen. Til å begynne med skal det ha kommet gråtelyder fra brønnen, men etter dette har det vært helt stille.

Brønnhullet er bare 20–30 centimeter bred, og for trangt til at noen kan ta seg ned i det. Jord og stein har rast ned og delvis tettet det smale hullet. Dette skjedde trolig da gutten falt ned.

I tillegg til komplikasjonene i helgen har redningsarbeidet vært utfordrende på grunn av vanskelig terreng og frykt for kollaps.

En talsmann for politiet i Malaga-provinsen fastholder at det fortsatt er håp om å finne toåringen i live, selv om det ikke er registrert livstegn på over en uke.

– De som arbeider her risikerer livet i den tro at han fortsatt er i live og at de vil lykkes med å hente ham levende opp. Dersom det ikke hadde vært tilfelle, hadde de ikke jobbet under slike forhold, sier Bernardo Molto.



1 av 2 MYE PLANLEGGING: Å komme ned til toåringen er en krevende operasjon, som krever finurlig planlegging. JON NAZCA / REUTERS