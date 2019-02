President Donald Trump antydet at talen om rikets tilstand kan bli veldig interessant, noe som kan være et hint om at han vil bruke den til å ta opp en mulig erklæring av unntakstilstand. Foto: AP

Trump heller mot unntakstilstand

Donald Trump kommer med stadig tydeligere hint om at han snart vil erklære unntakstilstand og dermed kan bygge en mur mot Mexico uten Kongressens velsignelse.

NTB

Fredag kom presidenten med den sterkeste antydningen hittil om at en slik erklæring kan være nært forestående. I i et møte i Det hvite hus om smugling over grensen, kom presidenten med hint om at han kan bruke tirsdagens tale om rikets tilstand til å ta opp temaet.

– Jeg sier bare, hør nøye etter under talen. Jeg tror dere vil synes den er veldig interessant, sa presidenten.

– Jeg tenker i hvert fall på det. Jeg tror det er god mulighet for at vi må erklære unntakstilstand, sa Trump. Det vil i så fall skjerpe frontene ytterligere i saken om den omstridte grensemuren han har lovet å sette opp.

Talen om rikets tilstand – kjent som State of the Union – skal holdes tirsdag. Halvannen uke senere utløper den midlertidige budsjettavtalen som sørget for at nedstengningen i statsapparatet kunne avsluttes. Partene i Kongressen og Det hvite hus har frist til 15. februar med å komme opp me en varig avtale. Trump har allerede vist at han ikke vil godta et budsjett uten at det settes av flere milliarder til grensemuren. Demokratene i Kongressen har gjort det klar at det er uaktuelt å bevilge pengene.

Dersom Trump erklærer unntakstilstand, kan han i teorien gå utenom Kongressen for å skaffe penger til å starte byggingen. Samtidig vil en slik erklæring nærmest umiddelbart bli en skal for domstolene, ettersom Demokratene bestrider at det er noen reell krise ved grensen. Dermed kan dagens politiske dragkamp ende opp i en like fastlåst juridisk dragkamp.