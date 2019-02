EKSPLOSJON: Dette er det som skal være igjen av bussen etter angrepet. Foto: HANDOUT / FARS NEWS / AFP

41 drept i selvmordsangrep

41 elitesoldater fra den iranske Revolusjonsgarden er drept i et selvmordsangrep ved grensen til Pakistan.

Publisert: 13.02.19 17:30 Oppdatert: 13.02.19 20:22







Den militante gruppen Jaish al-Adl har tatt på seg skylden for angrepet som skjedde i provinsen Sistan og Balutsjistan, nær den pakistanske grensen, melder Al Jazeera.

Soldatene skal ha vært på vei hjem fra grensen da en bil fylt med eksplosiver eksploderte ved bussen, kommer det fram i en uttalelse fra Revolusjonsgarden.

De første opplysningene tydet på at på omkomne var rundt 20, men nå melder New York Times at alle de 41 i bussen skal være drept. Dette beskrives som et av de angrepene med flest omkomne på flere år i Iran .

Ifølge Reuters er dette en gruppe som operer i den sør-østlige delen av Iran.

Området er også en stor opium-smuglerrute som har sett flere sammenstøt mellom iranske styrker og balutsji-separatister og narkotikasmuglere.

Den iranske Revolusjonsgarden har stor makt og svarer kun til Irans leder, Ayatollah Ali Khamenei.