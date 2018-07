UTFORDRENDE: Dominic Raab tar over jobben med forhandle frem en avtale med EU om Brexit. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Han skal berge britene fra Brexit-katastrofe

Publisert: 09.07.18 11:58 Oppdatert: 09.07.18 13:00

Dominic Raab er utpekt som ny Brexit-minister, etter at David Davis trakk seg fra posten søndags kveld.

Raab tar over ansvaret for Storbritannias forhandlinger med EU om landets utmeldelse av EU, melder The Guardian . Selv om han blir plassert i den liberale delen av Det konservative partiet, som har ønsket å bevare tette bånd til EU, så har Raab vært for å forlate unionen.

Raab har ni måneder på seg før en avtale skal være klar i 2019.

Talsmann for EU-kommisjonen, Margaritis Schinas, har uttalt at Davis avgang ikke vil påvirke Brexit-forhandlingene.

Davis utmeldelse har sendt den konservative regjeringen inn i en krise . Partiet er dypt splittet om hvor tette bånd landet skal ha med EU, når de forlater unionen i 2019. Davis har kritisert statsminister Theresa Mays ønske om å bevare tette bånd til EU, for å bevare landets tilgang til EUs interne varemarked.

Michael Gove og David Lidington var to av kandidatene til ministerposten, men begge kandidatene var kontroversielle i deler av Det konservative partiet.

Raab kommer fra posten som minister for Ministry of housing.