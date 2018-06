MØTES: USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK

Trump møter Putin i juli

Brussel (VG) Mandag 16. juli er det duket for toppmøte mellom stormaktene USA og Russland, når Donald Trump og Vladimir Putin møtes i Helsinki.

Meddelelsen kommer dagen etter at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton hadde samtaler i Moskva for å planlegge stormøtet.

– Det å komme godt overens med Russland og Kina og med alle er en veldig god ting, uttalte Trump onsdag.

Han la til at de ønsker å diskutere Syria, Ukraina og «mange andre tema».

Ifølge en offisiell uttalelse i anledning møtet er også forholdet mellom de to landene sentralt på plakaten.

I tillegg til en-til-en møtene vil det være en rekke offisielle ting på programmet, som frokost og en felles pressekonferanse, skriver CBS News .

Håper møtet bidrar til konfliktløsning

Møtet mellom de to topplederne vil finne sted kun dager etter NATO-toppmøtet som finner sted i Brussel i juli. Statsminister Erna Solberg er imidlertid usikker på hvor stor innvirkning det vil ha på NATO-møtet.

– Hvis man finner en bedre samarbeidsform med Russland så er jo det bra, men det er ikke slik at man dropper å være tydelig på grunnen til at vi har sanksjoner og grunnen til at vi har et vanskelig forhold, sier Solberg.

Hun trekker frem annekteringen av Krim-halvøya, situasjonen i østre deler av Ukraina og oppfølgingen av Minsk-avtalen, som eksempler på dette.

– Disse tingene ligger jo fast, og det er jo en utfordring hvis de vestlige landene alltid skal begynne på nytt igjen fordi de ikke har stamina til å stå igjennom den type vanskelige tider.

Solberg trekker frem Russland som en viktig brikke i mange internasjonale konflikter, og mener et samarbeid mellom USA og Russland kan være forløsende for konflikten i Syria.

– Jeg håper et slikt toppmøte også har en agenda som gjør at man kan få flyttet på noen av de store sakene, sier Solberg.

Statsministeren mener det ikke er noen tvil om at sanksjonene innført mot Russland har en påvirkning, og ser ingen grunn til at USA skal være det svake leddet for å opprettholde disse.

– USA har jo iløpet av dette året snakket om å enda hardere sanksjoner enn det vi har. Men det vi vet fra før er at hver gang du har et presidentskifte, så får du kanskje et skifte i politikk, og det er krevende.

Trump og den russiske presidenten har tidligere møtt hverandre to ganger under de internasjonale toppmøter. G20 i Hamburg i juli 2017 og APEC i Da Nang i november.

Planer om et møte mellom de to verdenslederne har imidlertid vært i tankene etter den amerikanske etterforskningen av russisk innblanding i det amerikanske valget.