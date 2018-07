UTVIDER LOVEN: Sveriges regjering, her ved statsminister Stefan Löfven, fremmet lovforslaget der all sex uten tydelig samtykke blir regnet som voldtekt. Foto: Erik Simander/TT / NTB scanpix

Samtykkeloven i Sverige trer i kraft

NTB

Publisert: 01.07.18 06:32

Sveriges såkalte samtykkelov, som innebærer en skjerping av voldtektsbestemmelsene i landet, trer i kraft et halvt år etter at den ble fremmet.

Loven, som er gjeldende fra søndag 1. juli, skal ifølge den svenske regjeringen medføre økt tydelighet i samtykkeparagrafen i voldtektsloven, slik at en person i ethvert nytt moment i sexakten skal si ja eller vise vilje til å være med.

Den såkalte samtykkeloven innebærer i praksis at flere handlinger vil bli regnet for å være voldtekt, og at strafferammene økes.

Forslaget ble fremmet i desember i fjor, i kjølvannet av den internasjonale metoo-kampanjen.

Lignende forslag har også kommet i Danmark, men ble nedstemt i Folketinget i april i år.