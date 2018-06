SLAKTET: Slaktede hunder fraktes til en salgsbod på kjøttmarkedet i forkant av hundekjøttfestivalen i Yulin. Bildet er tatt onsdag. Foto: TYRONE SIU / Reuters

I dag starter hundekjøttfestival i Kina – tusenvis av hunder slaktes

Publisert: 21.06.18 02:13

UTENRIKS 2018-06-21T00:13:00Z

For niende år på rad arrangeres den omstridte matfestivalen «Lychee and Dog Meat Festival» i Yulin i Kina hvor hunder blir slaktet, solgt og spist.

Ti dager i juni hvert år strømmer innbyggerne i den kinesiske byen Yulin, med rundt fem millioner innbyggere, til restauranter for å spise hundekjøtt. I år er intet unntak. I dag, 21. juni, starter matfestivalen som skaper overskrifter verden rundt.

Ifølge Newsweek blir rundt 10.000 hunder slaktet spesifikt for denne festivalen.

Hundekjøtt bringer følge kinesisk folketro lykke og god helse i sommermånedene, skriver The Independent . Derfor arrangeres den hvert år under solverv. Deltakerne spiser litchi-bær til hundekjøttet, og drikker sprit til.

Ifølge Humane Society International blir anslagsvis 30 millioner hunder årlig slaktet for å bli brukt som mat i Asia. Kina skal stå for mellom 10 og 20 millioner av disse. Dyrevernsorganisasjonen sier det er vensklig å få nøyaktige tall, siden handelen er helt uregulert og ofte ulovlig. De hevder at mange av dyrene er løshunder som er fanget eller hunder som blir stjålet fra folks bakgårder. De blir angivelig steng inne i trange bur, og kjørt i time- eller dagevis før de kommer til slakterhuset hvor de blir drept – ofte ved å bli slått i hjel.

Human Society International hevder også at hundene blir holdt fanget i små, mørke rom og at de kan bli flådd levende.









1 av 3 KUTTES OPP: En forhandler parterer hundene i forkant av festivalen. Bildet er tatt onsdag. TYRONE SIU / REUTERS

Å spise hundekjøtt er ikke ulovlig i Kina, men ifølge Newsweek kan dyrevernere lovlig stoppe frakten av hunder på vei til slakteren. Om ikke føreren har papirer som dokumenterer at han eller selskapet eier hundene, kan dyrevernerne konfiskere dem, sier dokumentarskaper og aktivist Odessa Gunn.

Hundene som reddes undersøkes for microchips eller andre kjennetegn, og returneres til eierne. Der eierne ikke kan spores opp, sendes hundene til egne hundegårder.

Gammel tradisjon

Selv om festivalen er relativt ny, spores tradisjonen med å spise hundekjøtt 400 år tilbake i tid.

Men det er økende motstand også innenfor landegrensen. Det reises spørsmål om festivalen kan falle inn under dyreplageri etter kinesisk lov fordi dyrene tortureres før de bøter med livet. Hunder har også blitt vanligere som kjæledyr, og mange, spesielt unge, stritter imot mattradisjonen.

Festivalen høster også massiv kritikk internasjonalt hvert år. Flere dyrevernsorganisasjoner har gått sammen om en underskriftskampanje på Change.org som nær tre millioner har signert på. Men kinesiske myndigheter mener de ikke kan gjøre noe, i og med at festivalen ikke er offentlig, men et privat arrangement.

Ifølge Newsweek peker også enkelte på at det er dobbeltmoral når dyrevernere fra Vesten som spiser kuer, griser og kylling fordømmer andre som spiser hunder.

Tidligere har blant andre Jenny Skavlan og Caroline Berg Eriksen engasjert seg for å få stoppet festivalen.

Da festivalen ble arrangert for første gang i 2009 skal 15.000 hunder ha blitt drept.

Hvert år reiser mange utenlandske dyreaktivister til Kina. I 2017 dro to nordmenn til Yulin for å redde hunder fra å bli spist på festivalen: