Theresa May avlyste pressekonferanse etter krisemøtet

UTENRIKS 2018-11-14T15:36:04Z

Statsminister Theresa May skal ha avlyst den ventede pressekonferansen onsdag kveld som følge av protester fra parlamentarikere.

Publisert: 14.11.18 16:36 Oppdatert: 14.11.18 19:28

Onsdag ettermiddag møtes regjeringsmedlemmene i statsminister Theresa Mays regjering for å diskutere brexitavtalen Storbritannia og EU ble enige om mandag kveld.

Det var varslet at May ville avholde en pressekonferanse etter krisemøtet, men den ble senere avlyst.

Avisen The Guardian skriver at det var som følge av at lederne for opposisjonspartiene krevde at de folkevalgte ble informert før pressen.

– Jeg er autorisert til å informere parlamentet om at det ikke vil bli noen pressekonferanse i kveld. Det var betydelig bekymring i huset om dette før statsministeren skulle møte i parlamentet, sa politiminister Nick Hurd i parlamentet, ifølge avisen.

Det var tirsdag at EU og Storbritannia bekreftet at de hadde blitt enige om en avtaletekst .

Hvis May klarer å overbevise sine regjeringskolleger om avtalen, vil EU holde et ekstraordinært toppmøte.

Irlands statsminister Leo Varadkar uttalte onsdag at det kan finne sted 25. november.

Onsdag kveld meldte BBCs politiske redaktør på Twitter at det kan gå mot mistillitsforslag mot May allerede torsdag.

Motstand hjemme

Storbritannia og EU har hatt som mål å bli ferdig med en avtale før G20-toppmøtet som blir avholdt i Buenos Aires 30. november.

May ble onsdag grillet i parlamentet da de folkevalgte fikk muligheten til å stille spørsmål om utkastet til brexitavtalen.

Hun ble møtt med både buing og høylytt kritikk da hun møtte i parlamentet.

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn hevdet May stiller parlamentet overfor et falsk valg mellom en dårlig avtale og ingen avtale.

– Til og med konservative parlamentarikere sier dette tilbudet fra statsministeren er et valg mellom det verste av alle verdener og noe som vil få katastrofale konsekvenser, sa han.

May sto på sitt:

– Dette er en avtale som samsvarer med det britene ga uttrykk for i voteringen i 2016, slo hun fast.

Statsminsteren hevdet videre at landet tar tilbake kontrollen over «egne grenser, egne lover og egne penger».

Beinharde forhandlinger

Partene har vært i knallharde forhandlinger siden juni i fjor.

Det går rykter om at avtaleteksten er på intet mindre enn 400–600 sider. Avisen The Guardian skriver at den dekker tre hovedområder:

Britenes økonomiske avtale med EU for å dekke forpliktelser

Rettighetene for EU-borgere i Storbritannia og britiske borgere i EU når brexit blir et faktum.

En mekanisme for å forhindre en «hard grense» mot Irland.