INNRØMMET LØGN: Han har blitt beskrevet som Donald Trumps pitbull. I går innrømmet advokat Michael Cohen å ha løyet overfor Senatets etterretningskomité om Donald Trumps planer om å bygge Trump Tower Moscow. Foto: REUTERS

Amerikanske medier: Ville gi toppleilighet i nytt Trump Tower til Putin

UTENRIKS 2018-11-30T04:32:02Z

Midt under den dramatiske valgkampen i USA i 2016 skal Donald Trumps nærmeste ha diskutert muligheten for å gi Russlands president en helt spesiell gave: En leilighet verdt nærmere en halv milliard kroner!

Erlend Fernandez Stedding

NTB

Publisert: 30.11.18 05:32 Oppdatert: 30.11.18 06:32

Michael Cohen , president Donald Trumps tidligere advokat, erklærte seg torsdag skyldig i å ha løyet til Kongressen om Trumps eiendomsprosjekt i Russland.

Han er en av nøkkelfigurene i den omfattende etterforskningen som ledes av spesialetterforsker Robert Mueller, og har nå inngått en avtale om å snakke.

Innrømmet løgn

Advokaten møtte overraskende opp i en føderal domstol på Manhattan i New York ved 09.00-tiden i går lokal tid. En time senere var rettsmøtet over.

Da hadde Cohen innrømmet å ha løyet overfor Senatets etterretningskomité i fjor om Donald Trumps planer om å bygge et Trump Tower i Moskva. Da han møtte komiteen i fjor tonet han blant annet ned betydningen av sin kontakt med Kreml om det planlagte eiendomsprosjektet, og kom med falske uttalelser om forhandlingene.

Putin-gave

Litt senere torsdag kveld publiserte amerikanske Buzzfeed en artikkel der de hevder de har snakket med fire kilder som opplyser at det ble diskutert om Russlands president Vladimir Putin skulle få toppleiligheten i det mye omtalte eiendomsprosjektet Trump Towers Moscow.

Ifølge det amerikanske nettstedet hadde Michael Cohen selv diskutert forslaget med Putins pressesjef Dmitry Peskov.

Leiligheten det var snakk om hadde en prislapp på 50 millioner amerikanske dollar, cirka 425 millioner kroner, og lå helt i toppen av hundreetasjesbygget The Trump Organization ønsket å bygge i den russiske hovedstaden.

Som kjent ble byggeprosjektet aldri noe av, og det er ifølge Buzzfeed ukjent om Donald Trump har kjent til disse planene selv om Cohen ifølge rettsdokumenter har opplyst at han hadde holdt Trump fortløpende oppdatert om fremdriften i Russland.

Washington Post har tidligere omtalt den russisk-fødte eiendomsutvikleren Felix Sater i forbindelse med byggeplanene. Sammen med Cohen skal de ha jobbet med ideen om å gi toppleiligheten til Vladimir Putin, hevder Buzzfeed.

Hensikten var ifølge Saten at flere russiske oligarker kunne bli lokket til å investere i bygget hvis Putin bodde der.

Hverken The Trump Organization, Cohens advokat Guy Petrillo, eller en talsmann for Kreml ønsker å kommentere påstandene om Putin-leiligheten.

Trump: Lyver for å få mindre straff

Cohen sa i domstolen torsdag at han hadde løyet om tidspunktet for forhandlingene, samt andre detaljer, for være i overensstemmelse med Trumps «politiske budskap».

Trump selv levnet ikke noen tvil om hva han mener om sin tidligere medarbeider, som i sin tid ble beskrevet som presidentens «pitbull» og høyre hånd.

– Cohen er en svak person som lyver for å få redusert fengselsstraff, sa presidenten i en kommentar.

Han la også til at han ikke så problemet med å være involvert i byggeprosjekter under valgkampen i 2016.

– Det var fortsatt en stor mulighet for at jeg ikke kom til å vinne. Hvorfor skulle jeg da la store forretningsmuligheter bare passere?

Om to uker skal Cohen etter planen dømmes i en separat, føderal sak etter å ha erklært seg skyldig i august i banksvindel, unndragelse av inntektsskatt og valgkampfinansiering.