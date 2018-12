STOLT: Jiankui He fortalte stolt om forskningen sin til andre forskere og journalister under en konferanse i Hongkong. Foto: Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN

Kan være satt i husarrest: Omstridt genforsker forsvunnet

UTENRIKS 2018-12-07

Den kinesiske forskeren Jiankui He er ikke blitt sett offentlig siden han sto på scenen under en konferanse i Hongkong forrige onsdag, der han hevdet å ha redigert genene til et tvillingpar.

Publisert: 07.12.18

Det var ABC News med henvisning til Hongkong -avisen Apple Daily som først omtalte forsvinningen.

Det var under en biomedisinsk konferansen at forskeren fortalte at han hadde klart å endre arvestoffet til to tvillingjenter. Jentene skal ha en hivpositiv far og DNA-endringen gikk ut på å hindre at de ble smittet av viruset. Moren skal ikke ha vært smittet.

Siden konferansen har ingen sett He, noe som har ført til spekulasjoner om at han kan ha blitt arrestert. Han skulle delta i en debatt dagen etter presentasjonen, men dukket aldri opp.

Bare noen timer etter presentasjonen annonserte Forskning- og teknologidepartementet i Beijing at de hadde suspendert Hes forskning grunnet en pågående etterforskning.

Xu Naping, visepresident for departementet, skal allerede ha uttalt seg om hva han mener om kineserens forskning til nyhetsbyrået Xinhua News Agency. Han skal ha sagt at inngrepet var «avskyelig» og at det «brøt med kinesiske lover, reguleringer og forskningsetikk», skriver ABC News.

Ifølge Apple Daily skal He ha ble eskortert tilbake til den kinesiske byen Shenzen av Chen Shiyi, som er president for teknologiuniversitetet i byen. Det spekuleres nå i om han holdes i husarrest på universitetsområdet.

Skolen ønsker ikke å uttale seg om spørsmål angående He og hvor han befinner seg på nåværende tidspunkt til ABC News.

– Vi kommer til å oppdatere offentlig informasjon via skolens offentlige hjemmeside eller via vår WeChat-konto, som er en sosial plattform, sa en talskvinne til avisen.

Stort problem

Ifølge He selv var det totalt syv par med hivpositiv far og hivnegativ mor som deltok frivillig i prosjektet etter å ha blitt informert om risikoen. Kun én kvinne har blitt gravid av de genredigerte befruktede eggene, skriver nyhetsbyrået AP.

Før han satte inn eggene, skal han ha fjernet et gen kalt for CCR5, som former et protein som gjør det mulig for HIV-viruset å få inntog til cellen. Én av de to barna hadde dog bare fått genredigert ett av de to CCR5 genene, noe som ikke er nok til å bli immun mot hiv. Barnet har med andre ord fått arvestoffet sitt endret, uten å få noen fordeler.

– Jeg tror dette kommer til å hjelpe familiene og deres barn. Dersom det forårsaker uønskede bivirkninger eller skade, så ville jeg følt den samme smerten som dem, og jeg ville vært ansvarlig for det, sa han til AP.

Ifølge The Guardian skal han ha sagt at han vil sørge for at barna som ble unnfanget under prosjektet, får helseforsikring, og at han planla medisinsk oppfølging til barna ble 18 år og utover den tid også, dersom de ønsket det.

Han fortalte videre han at han hadde praktisert metoden på mus, aper og menneskelige embryoer i flere år, og at han har søkt om patenter på metodene han bruker. Han sa han valgte genredigering med utgangspunkt i å forhindre spredningen av HIV-viruset ettersom dette er et stort problem i Kina , ifølge avisen .

– Grotesk

Genforskere fra hele verden har siden nyheten ble sluppet fordømt det etiske aspektet ved eksperimentet. Denne formen for genredigering er ulovlig i de fleste land i verden, inkludert i Norge, ettersom DNA-endringer ikke kan kategoriseres som sikkert ennå og kan føre til uforutsette negative konsekvenser – ikke bare for barnet det gjelder, men også deres etterkommere.

– Hvis dette eksperimentet er sant, er det grotesk, sa professor for praktisk etikk ved Universitetet i Oxford Julian Savulescu, ifølge The Guardian.

– Det er mange måter å forhindre hiv-mitte blant friske mennesker. For eksempel gjennom beskyttet sex. Og det finnes effektive behandlinger dersom man først får sykdommen. Eksperimentet eksponerte friske spedbarn for risikoen genedigering medfører uten å ha en klar helsegevinst. Mange andre steder i verden ville dette vært ulovlig og blitt straffet med fengsel, sa han.

I nyere tid har genredigering blitt testet ut på voksne mennesker med dødelige sykdommer, men i disse tilfellene har redigeringen kun påvirket den enkelte personen. Redigerer man sæd, egg eller befruktede egg, vil derimot endringen kunne være arvelig.

Forskningen til He har foreløpig ikke blitt verifisert av uavhengige forskere.