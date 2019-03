DRAPSMISTENKT: Farouk Abdulhak Foto: Metropolitan Police / PA Wire

Dansk mellommann om Farouk Abdulhak: Han forstår at han må gjøre noe

BEIRUT/OSLO (VG) Danske Lars Boje Madsen håper å få i stand et møte mellom Farouk Abdulhak og representanter for familien til den drepte Martine Vik Magnussen. Han sier at Abdulhak i utgangspunktet ikke var positiv til et møte.

For ett år siden kom danske Lars Boje Madsen (51), som siden 2008 har bodd til og fra i Jemen , i kontakt med Patrick Lundevall-Unger, som bistår familien Vik Magnussen, og som er leder «Justice for Martine-stiftelsen». For omlag to uker siden tok Lundevall-Unger igjen kontakt med et forslag:

Lundevall-Unger ba da Boje Madsen om bistand til å organisere et møte mellom partene. Boje Madsen tok så kontakt med folk han kjenner som er nær Farouk Abdulhak.

– Han var ikke veldig positiv først, men han forstår at han må gjøre noe med det problemet han er inne i. Han er et generelt ønske om å lytte, sier Boje Madsen til VG.

MELLOMMANN: Danske Lars Boje Madsen har etablert kontakt mellom Farouk Abdulhak og representanter for familien til Martine Vik Magnussen. Foto: Privat

Jobber med å finne tidspunkt

Han har tro på at møtet faktisk kan bli gjennomført, men advarer mot at Jemen er et veldig komplisert land.

– Små faktorer i krigen kan raskt føre til at møtet ikke blir noe av. Jeg forsøker nå å finne et tidspunkt som passer og en måte slik at vi kan reise til Jemens hovedstad Sanaa.

Ifølge Aftenpostens opplysninger vil det planlagte møtet handle om Abdulhaks mulige retur til Storbritannia, og de betingelser og krav han setter for å forklare seg der.

Andrew Partridge, etterforskningsleder i Scotland Yard, mener et møte med Abdulhak er realistisk å gjennomføre om to til tre måneder.

Boje Madsen, som er konsulent for Eagle Shark Global Consulting, forteller at han har vært interessert i denne saken siden 2012. Blant annet har han tidligere vært i kontakt med Kjell Magne Bondevik, som også har engasjert seg i saken.

DREPT: Martine Vik Magnussen fra Asker. Foto: Privat

Fremstod påvirket av situasjonen

På møtet de nå håper å få til er planen at også lederen for opprøresbevegelsen Houthi, som kontrollerer hovedstaden, skal delta sammen med partene.

– De ønsker å få til dette møtet fordi de ønsker å fremstå som en troverdig regjeringspartner i Jemen. De ønsker å vise at de kan få ting gjort, sier Boje Madsen.

Han møtte selv med Abdulhak i 2013.

– Ja, vi snakket sammen i Sanaa i 2013.

– Hvordan fremstod han?

– Han virket sterkt påvirket av situasjonen han var i.

– Hvordan føltes det å snakke med mannen som er mistenkt for drapet på Martine Vik Magnussen i London i 2008?

– Jeg har jobbet i sikkerhetsbransjen i 25 år, og jeg har møtt veldig mange farlige mennesker, så det føltes ikke noe spesielt.

Tror han vil overta familieimperiet

Om grunnen til at Abdulhak kan være interessert i et møte skisserer Patrick Lundevall-Unger to mulige årsaker til VG. Det ene er at han tror Abdulhak kan ha moralske grunner til å komme til Storbritannia, og nevner at mistenkte selv skal ha fått barn.

– I tillegg kommer han fra en veldig rik familie, faren eier et svært imperium. Det handler også om hvem som er arvtageren. Jeg tenker at Farouk spiller en stor rolle til å ta å overta imperiet etter faren sin, og da kan man rett og slett ikke operere på den måten Farouk gjør nå, i det at han kun beveger seg i Jemen.

I Jemen er han også begrenset, og holder seg stort sett i Sana-området, mener Patrick Lundevall-Unger. Det er også der det potensielle møtet skal finne sted.

– Uten en mulighet til å bevege seg ut av landet, kan dette imperiet ikke fungere. Det er altså flere aspekter, både moralske og egennyttige, sier Lundevall-Unger, som har stor tro på at møtet faktisk vil bli gjennomført.

Martines far, Odd Petter Magnussen sier det virker som at interessen for et møte er genuint.

MINTES MARTINE: Onsdag ble det lagt ned blomster på graven til Martine, 11 år etter drapet. Fra venstre: Far Odd Petter Magnussen, mor Kristin Vik, etterforskingsleder Andrew Patrigde og politiinspektør Gerry Royal fra Metropolitan Police London, og leder i Martine-stiftelsen Patrick Lundevall-Unger. Foto: TORE KRISTIANSEN / VG Foto: Tore Kristiansen