Passasjerfly styrtet på vei til Nairobi – 157 personer om bord

Seks minutter etter at flyet tok av fra den etiopiske hovedstaden forsvant det fra flytårnets radarer. Flyselskapet bekrefter at ingen overlevde ulykken.

Publisert: 10.03.19 09:27 Oppdatert: 10.03.19 12:49







Det etiopiske flyselskapet Ethiopian Airlines sier i en pressemelding søndag morgen at det trolig var 149 passasjerer om bord, og åtte besetningsmedlemmer.

I en pressemelding like etter klokken 12.00 søndag bekrefter flyselskapet at det ikke er noen overlevende.

Flyet hadde avgang fra den etiopiske hovedstaden Addis Abeba klokken 08.38 søndag morgen, og var på vei til den kenyanske hovedstaden Nairobi.

FRA ULYKKESSTEDET: Flyselskapet delte søndag dette bildet, som skal være fra ulykkesstedet. Foto: ETHIOPIAN AIRLINES

En talsperson for flyselskapet bekrefter søndag til den etiopiske kringkasteren EBC News at det var 33 ulike nasjonaliteter om bord, og at alle mistet livet. Det melder BBCs Afrikas-korrespondent Tomi Oladipo på Twitter.

VG får bekreftet av Utenriksdepartementet at de undersøker om nordmenn kan ha befunnet seg om bord på flyvningen.

– Utenriksdepartementet er i kontakt med våre ambassader i Etiopia og Kenya, som undersøker om norske borgere kan være involvert, sier pressetalsperson i UD Astrid Sehl til VG.

Boeing skriver i en pressemelding at de er i dyp sorg etter ulykken:

– Vi sender våre hjertefølte sympatier til familiene til passasjerene og besetningen som var om bord, og vi står klare til å støtte Ethiopian Airlines-teamet. Et teknisk team fra Boeing står klare til å tilby teknisk assistanse, skriver Boeing.

SØKER: Redningsmannskaper søker etter flyet i nærheten av byen Bishoftu søndag. Foto: Reuters/Tiksta Negeri

Flyet forsvant fra flytårnets radarer klokken 08.44, og ble funnet rundt Bishoftu-området like utenfor lufthavnen.

Transportministeren i Kenya sier på en pressekonferanse søndag at de foreløpig har lite informasjon om ulykken.

Han bekrefter at flyet styrtet etter seks minutter i lufta.

– Kenyanske myndigheter venter på mer informasjon fra Addis Abeba, men vi har iverksatt beredskap for å ivareta slektninger og venner av dem som var om bord. Flyet skulle ankommet Nairobi klokken 10.45 i dag. Vi har opprettet to nødsentralen på flyplassen, sier han.

Han sier de fortsatt venter på flymanifestet, og at de derfor ikke har informasjon om passasjerenes nasjonaliteter eller kjønn, og at dette er informasjon som flyselskapet må dele.

Flyet er av typen Boeing 737–800 MAX 8, som er Boeings nyeste flytype. Flere kilder opplyser på Twitter at dette flyet bare skal ha vært fire måneder gammelt.

I oktober i fjor styrtet et fly av samme typen tilhørende Indonesian Lion Air. 189 mennesker mistet livet i ulykken – som var den største flyulykken i fjor.

Dette er altså den andre alvorlige ulykken med den aktuelle flytypen på bare fem måneder.

SAVNET: Flyet med totalt 157 personer om bord skal ha styrtet kort tid etter avgang. Her viser ankomsttavlen «delayed» for flyet på Jomo Kenyatta flyplassen i Nairobi søndag. Foto: Reuters/Baz Ratner

Det er iverksatt undersøkelser på krasjstedet, og ansatte fra flyselskapet arbeider foreløpig med å få bekreftet alle detaljer rundt eventuelle antallet omkomne og eventuelle overlevende.

Ethiopian Airlines er Afrikas største flyselskap med et godt renommé for sikkerhet.

Selskapet har flere flyginger daglig mellom Addis Abeba og Nairobi og flyr også daglig fra Oslo til Addis Abeba, der det er videreforbindelse til Nairobi og en rekke andre afrikanske destinasjoner.

En rekke flyselskaper har fly av typen 737 MAX 8, deriblant American Airlines, Norwegian, FlyDubai, Air Italy og TUI.

Vi kommer tilbake med mer!

Kilde: NTB/VG