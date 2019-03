VALGDAG: Nordkoreanere hadde kledd seg i sitt fineste antrekk på valgdagen søndag. Tirsdag ble det klart at det sittende Arbeiderpartiet, ledet av Kim Jong-un, fikk en oppslutning på knappe 100 prosent av dem som stemte. Foto: Dita Alangkara / AP / NTB scanpix

99,99 prosent valgoppslutning i Nord-Korea

Det regjerende partiet i Nord-Korea endte med en oppslutning på rundt 100 prosent i søndagens valg. Partiet var også det eneste velgerne kunne stemme på.

NTB

Publisert: 12.03.19 08:27







Oppslutningen om valget søndag var på 99,99 prosent. Det er en økning fra 99,97 prosent fra forrige valg, skriver AFP, som siterer statlige medier i Nord-Korea .

Det holdes valg til nasjonalforsamling hvert femte år i Nord-Korea. Kandidater fra 700 valgkretser pekes ut av Arbeiderpartiet. Landets leder Kim Jong-un stilte selv til valg i hovedstaden Pyongyang. Velgerne kunne bare stemme ja eller nei.

Bare nordkoreanere som befant seg utenlands eller i «arbeid på havet» var fritatt fra å stemme under valget, opplyser Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA.

Av dem som deltok i valget, stemte 100 prosent på det regjerende partiet, siterte KCNA fra en pressemelding sendt ut av valgkomiteen.

– Alle velgere deltok som én under valget for å demonstrere at folkets makt er solid, siterer kanalen videre.

Kritikere av regimet i Nord-Korea påpeker at valget i all hovedsak er et ritual for å gi makthaverne et alibi for å hevde at de har folket bak seg.