Svart boks funnet etter flystyrt i Indonesia

Dykkere har funnet en av de svarte boksene fra Lion Air-flyet som styrtet i Indonesia mandag, melder lokale medier.

Ingvild Silseth

NTB

01.11.18

Det var mandag morgen lokal tid at Lion Air-flyet, som var av typen Boeing 737 MAX 8, styrtet nord for øya Java – 13 minutter etter at det hadde tatt av.

189 personer var om bord, og alle antas å være omkomne.

Torsdag melder marinedykkere at de har funnet flyets ferdskriver. Den svarte boksen var dekket av gjørme på 30 meters dyp, men i god behold, sier de til lokale TV-kanaler.

Ferdskriveren inneholder opplysninger om samtaler i kabinen og flyets tekniske tilstand, og kan muligens gi svar på hvorfor flyet styrtet.

Har sett flyskrog

Indonesiske myndigheter opplyste onsdag at de hadde fanget opp signaler fra de svarte boksene i det havarerte flyet, men at de ikke visste helt hvor de befant seg hen.

Flyets skrog var da ikke blitt lokalisert, men den ene dykkeren sier torsdag at skroget nå er observert.

Kapteinen på en slepebåt har uttalt seg til lokale medier om hva han så da flyet falt fra himmelen. Han sier flyet gikk helt i stykker da det traff havflaten.

– Flyet krasjet i en kraftig eksplosjon. Jeg så ikke flykroppen på vannet, men jeg så flyhalen idet den sank, sier Rahmat Slamet til TVOne.

Vil ha svar

Flyet var på vei til Pangkal Pinang da det styrtet. Piloten skal ha bedt om å få snu og returnere til flyplassen kort tid etter avgang.

Bhavye Suneja satt bak spakene på ulykkesflyet: – En erfaren pilot

På flyplassen i Pangkal Pinang satt flere av de pårørende og ventet. Da nyheten om at flyet hadde styrtet kom, omfavnet de hverandre.

Dagen i forveien skal flyet ha hatt tekniske problemer, men ifølge Lion Air-sjef Edward Sait var dette rettet opp. Flyet var to måneder gammelt, og hadde bare 800 flytimer før det forsvant.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.