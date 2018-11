TRUMPS MANN: Senator Ted Cruz taler under et valgmøte på Redneck Country Club i Stafford, Texas tidligere denne uken. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

CNN: – Republikanerne beholder flertall i senatet

UTENRIKS 2018-11-07T03:14:03Z

Republikanerne beholder flertallet i Senatet etter at Demokratene har mistet to mandater og Ted Cruz beholder plassen i Texas, ifølge CNNs prognose.

Publisert: 07.11.18 04:14 Oppdatert: 07.11.18 04:46

CHARLOTTESVILLE (VG) Stemningen er avventende på Demokratenes valgvake i Charlottesville, Virginia. William White (29), kona Laura White (27) og Dana Moyer (28) har fortsatt tro på at deres kandidat Leslie Cockburn skal få plass i Reprentantenes Hus, men det ser mørkt ut.

– Vi håper fortsatt, sier Laura til VG ved 21-tiden lokal tid.

For selv om Demokratene har stor oppslutning i universitetsbyen Charlottesville, står Republikanerne sterkt i de grisgrendte områdene rundt.

Byen dominerte nyhetsbildet i august i fjor da 32 år gamle Heather Heyer ble drept og flere skadet da en 20 år gammel mann kjørte en bil inn i en gruppe mennesker som demonstrerte mot hvite nasjonalister som marsjerte i gatene i Charlottesville.

Det demokratiske partiet har vunnet flere nye representanter til representantenes hus i Kongressen. Det betyr at republikanerne trolig mister sitt flertall der.

Demokratene må ta fra republikanerne elleve plasser for å få flertall, noe partiet ser ut til å klare. Fox News var en av de første nyhetskanalene som meldte at demokratene tar huset. Det er i så fall første gang på åtte år at demokratene kontrollerer representantenes hus.

De nye plassene var det Mary Gay Scanlon og Conor Lamb som vant i Pennsylvania, og mandater blant annet i Michigan, i Colorado, i New Jersey, i New York og i det sørlige Florida, samt i Kansas der den første urfolkskvinnen er valgt.

Etter at Jennifer Wexton tidligere vant i Virginia og Donna Shalala i Florida, må Demokratene vinne ytterligere 11 mandater for å få flertall i Representantenes hus.

Ifølge CNN leder demokratiske kandidater i 23 kretser som nå holdes av Republikanerne i delstater som Texas , Florida, Ohio, North Carolina, New York, Virginia, Pennsylvania og andre.

I senatet, derimot, tyder mye på at republikanerne beholder flertallet. Demokratene tapte en senator i Indiana, men kan vinne en i Texas.

Den demokratiske senatoren Joe Donnolly klarer ikke å beholde plassen sin i Kongressen. Republikaneren Mike Braun har 54 prosent av stemmene, når 61 prosent er talte. Donnolly har 42 prosent, og må mest sannsynlig se seg om etter en annen jobb på nyåret.

Heller ikke i Tennesse har det gått demokratenes vei. Mange hadde håpet at Phil Bredesen ville være en kandidat som trakk velgere fra begge leirer. I stedet ser det ut til at republikaneren Marsha Blackburn går av med seieren.

Cruz vinner i Texas

I Texas ligger republikaneren Ted Cruz og demokratiske Beto O’Rourke overraskende tett. Cruz har ledet på de siste meningsmålingene før valget, men O'Rourke har gjort det bra i en stat som har vært dominert av Det republikanske partiet de siste tiårene. O’Rourke ledet lenge under opptellingen av stemmene, før Cruz tok ham igjen.

Dermed beholder republikanerne flertall i senatet. I Vermont har den uavhengige senatoren Bernie Sanders blitt gjenvalgt. Demokraten Tim Kaine fra Virginia ser også ut til å bli gjenvalgt, ifølge prognosen. Sanders utfordret Hillary Clinto, og forsøkte å bli demokratenes presidentkandidat i 2016.

En tidligere republikansk presidentkandidat er valgt inn i senatet. Mitt Romney, som stilte mot Obama i 2012, er valgt inn som senator fra Utah. Romney forsøkte også å bli republikanernes presidentkandidat i 2016, men tapte nominasjonsvalget mot Trump.

Broren til visepresidenten valgt

Greg Pence, storebroren til visepresident Mike Pence , er valgt inn i Representantenes hus fra Indiana, melder NTB. Den 61 år gamle forretningsmannen representerer i likhet med sin lillebror Republikanerne og overtar den samme plassen som Mike Pence i sin tid hadde, før han etter hvert rykket opp og ble guvernør i den konservative delstaten og senere visepresident for Donald Trump .

Flere steder har tekniske problemer ført til lange køer. Det har ført til at en del stemmelokaler i Texas og Georgia har fått utvidet åpningstid.