DUMP TRUMP»: Demonstranter protesterer utenfor Donald Trumps støtte-rally til den republikanske senatskandidaten Marsha Blackburn i Chattanooga, Tennessee. Nå begynner veien til 2020 for Demokratene. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ti demokrater som kan slå Trump i 2020

UTENRIKS 2018-11-07T14:29:39Z

Mellomvalget er over, og nå ruster Demokratene seg opp for presidentvalget om to år. Her er ti kandidater som kan frata Donald Trump makten.

Publisert: 07.11.18 15:29 Oppdatert: 07.11.18 15:50

Tirsdagens mellomvalg endte med at Republikanerne beholdt flertallet i Senatet, og Demokratene vant Representantenes hus. I dag begynner i praksis Demokratenes vei mot presidentvalget i 2020.

Senatorer, guvernører og andre som gjorde det godt i tirsdagens valg, har begynt å posisjonere seg.

Resultater, spørsmål og statistikk: Alt om det amerikanske mellomvalget

Siden Hillary Clinton tapte mot Donald Trump i 2016, har Demokratene vært et splittet parti – om lederskap og veien videre. Det er vidåpent hvem Demokratene kommer til å lansere som kandidaten som mest effektivt kan slå tilbake mot Trumps politiske maskineri.

Noen har ment at å nominere sin egen kjendis – en «outsider» som ikke har erfaring med Washington D. C og det politiske systemet, vil være Demokratenes beste sjanse mot Trump. Andre har pekt på at sannsynligheten for at en kvinne blir Demokratenes kandidat har økt i kjølvannet av MeToo-kampanjen. Andre tror fortsatt at partiveteraner vil være Demokratenes mest sannsynlige valg.

Det som uansett er klart, er at antall kandidater til Demokratenes primærvalg, kan bli det største på lang tid.

Blant de mulige kandidatene finner vi partiveteraner, senatorer, advokater og talkshow-vertinner. Her er ti mulige kandidater som kan utfordre Donald Trump om to år.

Joe Biden

Det er ikke klart om Barack Obamas tidligere visepresident kommer til å stille, men CNN rangerte ham i oktober som deres tredje største favoritt til å vinne kandidaturet for Demokratene. Selv om Biden er en del av etablissementet i partiet, regnes han som en av de mest populære demokratene i USA. Samtidig kan hans bakgrunn som visepresident, sentrumsorientert og hvit, eldre mann virke inn negativt på den yngre og radikale delen av Demokratenes velgermasse.

Elizabeth Warren

En annen «oldtimer» i det Demokratiske partiet, og blir trukket frem av CNN som deres favoritt til å bli partiets presidentkandidat. Donald Trump refererer kun til Warren som «Pocahontas» etter at Warren argumenterte for at hun hadde urbefolkningsherkomst.

Disputten endte opp med at Warren så seg nødt til å legge frem omfattende DNA-dokumentasjon, men resultatet var ikke nødvendigvis til hennes fordel – testen viste at hun kan ha så lite som 1/1024-del urbefolkningsblod. Selv om episoden kan ha skadet senatorens omdømme, har det politiske klimaet etter MeToo og Kavanaugh-høringen gjort Demokratene mer tilbøyelige til å velge en kvinnelig leder, skriver CNN.

Beto O’Rourke

Et av Demokratenes nye stjerneskudd endte opp med å gi Ted Cruz (Republikanerne) hard kamp i senatsvalget i Texas – en overveiende republikansk stat. O’Rourke har blitt trukket frem som en «hvit Obama». En rekke kjendiser (inkludert Beyoncé) har uttrykt støtte til ham. Engasjementet rundt O’Rourke førte til den største forhåndstemmingen i et mellomvalg i Texas noensinne og med over 320 millioner kroner i innsamlede midler på tre måneder, knuste 46-åringens kampanje rekorden for donasjoner i et senatorvalg.

Michael Avenatti

En av de store outsiderne som trekkes frem , er hardtslående Michael Avenatti. Han er advokaten til den tidligere pornostjernen Stormy Daniels, som saksøkte Donald Trump for ærekrenkelser. Siden Stormy Daniels-saken har Avenatti, som bare kalles «Creepy Porn Lawyer» av Fox News, gått i strupen på Trump-administrasjonen når det gjelder separasjonen av migrantfamilier ved grensen og Kavanaugh-høringen.

VG-intervju: – Trump og hans medskyldige forsøker å skjule sannheten

Kamala Harris

Senatoren fra California trekkes frem som en av favorittene til CNN . Hun gjorde seg bemerket ved å stille tøffe spørsmål under Kavanaugh-høringen, og kun Bernie Sanders og Joe Biden rangeres som mer populære i en CNN-undersøkelse .

Oprah Winfrey

Talkshowdronningen trekkes frem som en av outsiderne, og som en kandidat som svarer godt til det endrede politiske landskapet etter Donald Trump. Hun engasjerte seg også for kandidater i mellomvalget – men hovedpersonen har selv gjentatte ganger nektet for at hun vil stille i Demokratenes primærvalg.

Bernie Sanders

Til tross for tapet for Hillary Clinton i forrige primærvalg, er senatoren fra Vermont fortsatt en leder for den venstredreide delen i Det demokratiske partiet. Sanders trekkes frem som et hett navn av mange, men alderen til 77-åringen trekkes også frem som et problem, skriver Politico .

Cory Booker

Senatoren fra New Jersey har så langt ikke gått i krigen med Donald Trump, men heller holdt fast på en diskurs om forsoning og kjærlighet, skriver Politico . Han rangeres på syvende plass på CNNs liste over favoritter til primærvalget.

Kirsten Gillibrand

Senatoren fra New York har arbeid mot seksuell vold og trakassering som sin fanesak, og har tatt til orde for at Bill Clinton burde ha sagt opp under Monica Lewinsky-skandalen. Hun representerer en venstredreining i Det demokratiske partiet, og ønsker blant annet å avvikle ICE, som er den største etterforskningsetaten i det amerikanske sikkerhetsdepartementet.

Michael Bloomberg

Den tidligere New York-ordføreren og styreleder i Bloomberg News, har ikke lagt skjul på sine president-aspirasjoner. Den styrtrike forretningsmannen ville i hvert fall ikke hatt problemer med å finansiere sin egen valgkampanje, men medier som Politico spør om en rik, sentrumsorientert businessmannen er veien å gå for Demokratene.