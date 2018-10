MOTGANG: Det har vært et tøft år for Angela Merkel. Valgresultatet i Bayern kan gjøre det enda vanskeligere. Foto: Scanpix

Bayern-valg får dominoeffekt for Merkel

Angela Merkels søsterparti, CSU, forventes å gjøre et historisk dårlig valg i Bayern. Innvandringsskeptikerne ligger an til å stjele stemmer fra det tidligere eneveldende partiet.

Den tradisjonelle Oktoberfesten forløper riktignok etter boken, med øl, lederhosen og ompa-band fra morgen til kveld, men ser man bort fra det, har dette året avslørt at ting slett ikke er ved det samme i Tysklands sørlige delstat Bayern.

Partiet som i årtier, minus et kort avbrekk for ti år siden, har styrt Bayern med over 50 prosents oppslutning, har rast på målingene de siste månedene.

Nå oppgir kun 33 prosent av velgerne at de vil stemme på CSU i søndagens viktige delstatsvalg.

Bunnmålingene får ikke bare konsekvenser for CSU selv. For når CSU mister flertallsmakten og dermed må invitere andre til å dele makten med dem, rokker dette ved hele den politiske tradisjonen i Tyskland.

– Ikke bra for Merkel

Bayerns CSU er kjent som Merkels CDUs søsterparti. Men i år har CSU-leder Seehofer og forbundskansler Merkel stått i en bitter strid om tysk asylpolitikk.

Konflikten til tross, de styrer landet sammen, og dermed vil et dårlig valg for Seehofer også få konsekvenser for Merkel, sier Tyskland-ekspert og førsteamanuensis ved NTNU, Anette Homlong Storeide, til VG.

– Hvis søsterpartiet til Merkel gjør et dårlig valg i Bayern, så ser det ikke bra ut for Merkel heller. Et slikt utfall, i kombinasjon med konfliktene som har vært imellom partileder Seehofer og Merkel, kan svekke hele det kristeligdemokratiske politiske prosjektet i Tyskland, sier Storeide.

Velgere til ytterkantene

CSUs tidligere så lojale velgere virker å trekkes i begge politiske retninger. På den ene siden gjør miljøpartiet De grønne det svært bra, opp nesten 9 prosent fra resultatet i sist valg, til 18 prosent. Samtidig trekkes en betydelig andel velgere mot det innvandringskritiske populistpartiet Alternativ for Tyskland (AfD), som lander på rundt 10 prosent i siste ARD -måling.

Storeide forteller at mye av velgerflukten kan forklares nettopp med innvandringsdebatten.

– De som snur ryggen til CSU, vil ofte enten ha en enda strammere immigrasjonslinje enn det partiet tilbyr, eller så mener de at høyrevendingen som partiet har tatt i det siste, ikke er forenelig med det kristne idealet, og etterlyser en mer human flyktningpolitikk, sier førsteamanuensen til VG.

Forventer «ustabil regjering»

Når partiet som har sittet trygt på makten siden 1959, mister terreng i en rasende fart, blir det fort desperat stemning hos de tidligere eneveldene.

Denne uken advarte CSU-guvernør Markus Söder mot en «totalt ustabil regjering» dersom han etter valget må stable på bena en koalisjon i München.

Alle målinger tyder likevel på at en koalisjon er uunngåelig. Men lett blir det ikke, sier Tysklandskjenner Storeide.

– Det vil bli svært vanskelige regjeringsforhandlinger, fordi det ikke er noen åpenbare koalisjoner som utpeker seg. Et sentralt spørsmål er hvor store det liberalistiske FDP blir, fordi det er partiet som politisk ligner mest på CSU. Et annet alternativ kan muligens være en koalisjon med De grønne og eventuelt også det sosialdemokratiske SPD, men det ville virkelig vært en stor politisk spagat å stå i for CSU, forklarer hun.

Immigrasjonsskeptikere i vinden

Söder har sagt at CSU ikke kommer til å samarbeide med AFD. Forsker Storeide sier det blir interessant å se om valgutfallet gir CSU-toppen mulighet til å holde det løftet.

Hvor stor oppslutningen det immigrasjonsskeptiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) får, blir avgjørende for hele landet, mener hun.

– AfDs vekst står som et symbol på det politiske hamskifte Tyskland har gjennomgått, med et fokusskifte fra gjenforening på 90-tallet, til et mer globalt blikk på politikk, og særlig konsekvensene av flyktningkrisen, sier Storeide til VG.

Lakmustest

Målingene viser at nesten halvparten av velgerne ikke er sikre på hva de skal stemme, så her vil hver eneste velger bli viktig. Ringvirkningene av et eventuelt brakvalg for AfD, kan bli enorme, forteller Storeide til VG.

– Det nye og sjokkerende med Tyskland er at etter at AfD entret banen , så har det blitt klart at en ikke ubetydelig andel av folket støtter et parti som står for en særdeles fremmedfiendtlig og udemokratisk politikk. Dette valget blir en test på hvordan det politiske systemet i Tyskland står, sier førsteamanuensen.