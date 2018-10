LEDER: Jair Bolsonaro har en klar ledelse på meningsmålingene før valget i Brasil. Foto: Leo Correa / TT NYHETSBYRÅN

Brasils «Trump» mot valgseier

2018-10-28

Søndag går brasilianerne til stemmeurnene i valget som har inneholdt alt fra fengsling av en presidentkandidat til knivstikking av en annen.

28.10.18

To kandidater kniver om presidentembetet i Brasil , i valget som avgjøres i dag. Mens Farnando Haddad kobles til korrupsjon og valgkampfusk, så stemples Jari Bolsonaro som høyreekstrem, antidemokratisk homofob og rasist. Bolsonaro sammenlignes av flere som Brasils svar på Donald Trump.

De siste målingene viser at Bolsonaro leder med åtte prosentpoeng over Haddad, viser Bloombergs siste meningsmåling . Haddad har økt oppslutningen med fire prosentpoeng de siste fem dagene, men 54 prosent oppslutning beskrives som en sterk ledelse for Bolsonaro.

Misnøyen mot politikerne er stor i Brasil, som lenge var blant verdens raskest voksende økonomier. Etter landets økonomi krasjet i 2014, så har de slitt med høy arbeidsledighet, korrupsjon og misnøye i befolkningen. Den økonomiske nedgangen er forsterket av korrupsjon og sviktende priser for naturressurser, som olje.

Knivstukket i valgkampen

Det har vært en dramatisk valgkamp i Brasil, noe som kulminerte i knivstikkingen av Bolsonaro under et valgarrangement i Juiz de Fora 6. september. Knivstikkingen ble trolig utført av en enkeltperson uten støtte fra en organisert gruppe. Bolsonaro kunne lenge ikke drive valgkamp på grunn av skadene. Populariteten hans ble ikke svekket av dette, den økte faktisk i perioden.

Den tidligere offiseren er svært kontroversiell for en rekke sterke uttalelser om homofili, minoriteter, klimaspørsmål, feminisme, sosialisme og kriminalitetsbekjempelse. Bolsonaro, som representerer det liberale partiet, viste derimot nye takter dagen før valget, med denne uttalelsen:

– Vi vil ha et fritt Brasil uten fordommer. Svart eller hvit, hetero eller homo, tvitret Bolsonaro lørdag.

Korrupsjon og fusk

Også Haddad er kontroversiell. Han anklages for ulovlig valgkampfinansiering og kobles til korrupsjon gjennom partiets snuskete historie.

Haddad, som egentlig var visepresidentkandidat for arbeiderpartiet, er trolig ikke det brasilianske arbeidernes partis mest populære politiker. Det er ekspresident Lula da Silva. Lula kan derimot ikke stille til valg, da han soner en dom for korrupsjon og hvitvasking av penger.

Lula var president fra 2003 til 2011, og han gikk dermed av før landets økonomi sviktet i 2014. Partiet har lovet å gjenskape veksten fra deres forrige periode.

Antidemokratisk

Brasil er verdens fjerde største demokrati, men omfattende korrupsjon her skapt en sterk skepsis mot landet politikere.

Bolsonaro bakgrunn fra militæret, og han har snakket varmt om perioden før demokratiet ble innført i 1988, og peker på at tiden var preget av ro og orden.

– Brasil husker fortsatt, sa Haddad lørdag i en tilslørt henvisning til Bolsonaros nostalgi for militærregimet som styrte Brasil fra 1964 til 1985, skriver NTB.

Dagens valg er runde nummer to i presidentvalget. Valglovene i Brasil krever at en kandidat får over 50 prosent av stemmene. Da ingen av kandidatene fikk dette under forrige valgrunde, så fikk de tok kandidatene med flest stemmer videre. Bolosonaro fikk 43 prosent av velgerne med seg, mens Haddad fikk 29 prosent oppslutning.