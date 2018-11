STÅR FREM: Max Boot har stemt republikansk i hele sitt liv, men snudde da Donald Trump entret scenen. Her Boot på vei ut av heisen i lokalene til tenketanken Council on Foreign Relations i New York. Foto: Thomas Nilsson / VG

Max Boot snudde ryggen til Trump og det republikanske partiet

UTENRIKS 2018-11-05T23:02:31Z

NEW YORK (VG) Donald Trump er en skandaløs, umoralsk, uhøflig, farlig og kunnskapsløs president. Og det er noe av det beste Max Boot kan si om ham.

Publisert: 06.11.18 00:02

Du har nok hørt harde karakteristikker om Trump før. Men du har ikke hørt det fra en som i hele sitt liv har stemt på det republikanske partiet – og som har jobbet som utenrikspolitisk seniorrådgiver i tre republikanske presidentkampanjer, for John McCain , Marco Rubio og Mitt Romney.

Nå har 49-åringen, som møter VG i gråstripete dress og en av sine mange Fedora-hatter, skapt bølger i amerikansk politikk med sin ferske bok «The Corrosion of Conservatism: Why I left the Right» .

Den handler om hvorfor han vendte republikanerne ryggen – og stemte på Hillary Clinton i 2016.

Han klandrer seg selv for at han ikke åpnet øynene før.

– I årevis tenkte jeg at alle de kritiske tingene folk sa om det republikanske partiet og konservative var falske merkelapper. Folk sa at vi var rasister, men jeg tenkte bare at «jeg er jo ikke rasist og det er ingen av vennene mine heller, så hva snakker de om?» Valget av Donald Trump som republikansk presidentkandidat fikk meg til å våkne og forstå at jeg fornektet sannheten. Jeg innså at det var en del ved partiets historie som jeg hadde ignorert. Mørke, rasistiske krefter. Det eneste jeg kan si til mitt forsvar er at mange folk på høyresiden fortsatt ikke innser realitetene. Jeg har i hvert fall gjort det.

Boot skriver på et nytt innlegg til sin faste spalte i Washington Post da VG besøker ham på hans kontor på elegante Upper East Side i New York.

I 16 år har Boot jobbet som seniormedarbeider ved tankesmien Council on Foreign Relations. Han er også jevnlig ekspertkommentator for CNN.

– Det har alltid vært mye galskap i USA, men nå er det hovedteksten, ikke underteksten. Det er ganske overveldende. Trump sier noe sprøtt annenhver time.

– Tror du Trump gjør mye av dette med vilje for å flytte fokus?

– Absolutt. Trumps presidentskap handler først og fremst om å få oppmerksomhet. Og hvis det er målestokken, er han veldig suksessfull. I en tradisjonell, politisk virkelighet vil målestokken være om han lykkes med sin politiske agenda eller om han klarer å samle landet. Men svarene på begge disse spørsmålene er nei. Hvis du antar at hans hovedmål er å være stjernen i sitt eget realityshow, å ha så mange folk som mulig som skrur på for å se og for å snakke om ham, er han mer suksessfull enn han kunne drømme om. Han har virkelig fanget USA og verdens oppmerksomhet på en måte som ingen annen president før ham.

Max Boot hever ikke stemmen en gang under intervjuet. Fra sin posisjon bak det overfylte skrivebordet dissekerer han rolig det meste ved Trumps presidentgjerning.

– Hans hemmelighet er egentlig veldig, veldig enkel. Ingen vet hva slags galskap han skal si eller gjøre neste gang. Og det er den auraen av uforutsigbarhet som gjør ham til et objekt for fascinasjon. Hvis han noen gang blir stabil og forutsigbar, er han ferdig, sier Boot.

I løpet av intervjuet bruker han ord som uberegnelig, forferdelig og skandaløs om USAs president. Han stempler ham også som en hvit nasjonalist.

– Er det nødvendig å bruke så tøffe ord for å sverte ham?

– Jeg har aldri snakket så hardt om en amerikansk president, selv om jeg har vært uenig med mange av dem. Jeg var ofte uenig med Barack Obama, men jeg hadde fundamental respekt for ham. Jeg har alltid tenkt at amerikanske presidenter var intelligente, at de hadde de riktige motivene og at de prøvde så godt de kunne. Med Trump er det helt motsatt. Han tenker bare på seg selv. Det beste eksempelet på at han ikke vil landets beste, er at han blokkerer etterforskningen av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget.

Max Boot sier at «Trump utelukkende jobber for sine egne interesser, og at det er typisk for alt han gjør».

– Jeg har aldri sett en i det offentlige liv som har hans nivå av ondskap. Det handler både om den måten han behandler mennesker som er svakere enn ham selv på og den måten han fornærmer mennesker på. Det handler om hvordan han pusher fordommer. Det er bare avskyelig. Han er uberegnelig og uegnet til å være president. Alt han gjør hver eneste dag, støtter den vurderingen.

Spesielt ille er Trumps tusenvis av løgner og kraftige overdrivelser , mener Boot. Trump har bedt amerikanere om ikke å tro på det de ser og hører.

– Han står bak et angrep på sannheten som vi aldri før har sett fra en demokratisk leder. Han ønsker å redefinere realiteten for sine følgere. Og han er veldig suksessrik med det. Nå har han klart å få det til å se ut som han et offer for «den dype staten». Det betyr at uansett hvor fellende bevis Robert Mueller kommer med, så vil Trumps følgere aldri tro på det.

Vi snakker om hvordan han alltid virker å stole på menn med makt, om det er Saudi-Arabias kronprins Mohammed Bin Salman, Russlands president Vladimir Putin, Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, høyesterettsdommer Brett Kavanaugh eller senatorkandidat Roy Moore.

Svake grupper og minoriteter gir han blaffen i, mener Boot.

– Han lar alltid tvilen komme de verste menneskene på jorden til gode. Men han fornærmer noen av de beste. Det er bare fryktelig opptreden. Han er en forferdelig og fullstendig umoralsk president. Se bare på hva han sa i «60 Minutes»-intervjuet da han ble konfrontert med at han snakket nedsettende om Christine Blasey Ford som vitnet om et seksuelt overgrep i Kavanaugh-saken : Han svarte at «det spiller ingen rolle. Vi vant». Det er det eneste han bryr seg om. Å vinne.

– Det meste i amerikansk politikk nå ser ut til å handle om å vinne?

– Trumps måte å snakke på smitter over på andre republikanere. Det er nedverdigende og skadelig for demokratiet vårt. Republikanerne sa at Bill Clintons opptreden skadet Amerika, og det var sant, men da er det enda mer sant i Trumps tilfelle. Trump får Clinton til å se ut som en korgutt.

Boot mener at «republikanerne har opptrådt uansvarlig ved å trafikkere i fordommer og fanatisme med politisk progresjon som hensikt», og at det er derfor han ber folk stemme på demokrater i mellomvalget. Han mener at det republikanske partiet «må brennes til grunnen».

– Har du mistet mange republikanske venner?

– Jeg har mistet noen. Det har definitivt tæret på en del vennskap. Jeg har mange republikanske venner som mener jeg er blitt gal, slik jeg mener de er blitt det. Det er en splittelse i dette landet som ikke har vært der siden Vietnamkrigen for 50 år siden. Trump er en person som splitter venner og som splitter familier.

Han advarer Demokratene mot å bruke samme taktikk som Trump.

– Man kan ikke bli mer ekstrem enn Trump. Hvis Demokratene går i den fellen, kommer de til å tape. Man kan ikke beseire Trumpism ved å kopiere Trumpism. Jeg lytter til Michelle Obamas slagord, som er «når de går lavt, så går vi høyt». Ikke bare er det moralsk riktig å gjøre, men også politisk. Det virket ikke for Hillary Clinton. Hun var en ineffektiv politiker. Med en effektiv presidentkandidat i 2020, har Demokratene en sjanse.

– Hvis du skulle gi råd til en demokrat nå, hva ville du sagt?

– Demokratene har en historisk mulig til å forene amerikansk politikk. Det er mange mennesker som er veldig misfornøyde med Trump, som ikke er demokrater. Og det er en mulighet å få dem inn i det demokratiske partiet, så lenge partiet ikke går for mye til venstre. Det frykter jeg at partiet gjør. Men hvis Demokratene blir i sentrum, og nominerer en som har de samme politiske synspunktene som Hillary uten alle de etiske problemene, har de en mulighet.

– Hvis du fikk ti minutter alene med Trump, hva ville du sagt til ham?

– Hahaha ... wow! Hva kan du si? Han er den han er. Han hører ikke på noen ... jeg antar at den eneste måten å få ham til å lytte til deg, er å smigre ham skamløst, men jeg ville ikke vært kapabel til å gjøre det. Så jeg vet ikke engang hvordan jeg skulle fått hans oppmerksomhet. Jeg tror ikke Donald Trump og jeg har så mye å snakke om.

– Men likevel har du så mye å si om ham?

– Jeg tror ikke han er i stand til å lytte eller at han er villig til å lytte.

Så snakker vi om hvordan Trump skryter av sin egen intelligens.

– Han har åpenbare komplekser. Hvorfor skulle han ellers skryte av at han har den beste hjernen? Dette er klassiske kjennetegn på en person som er ekstremt usikker på sitt eget intellekt. Og med god grunn. Han vet nesten ingenting.

– Hva er det minst dårlige du kan si om Trump?

Boot ler lenge, igjen, før han svarer.

– Han er en virkelig en genial salgsmann. Måten han fester merkelapper på mennesker et markedsmessig genialitet, selv om det er uhøflig og feil. Han makter å finne det eksakt ømme punktet hos andre. Og han bruker det nådeløst. Den måten som han tok Hillary Clinton på, en kjedelig utenriksminister og politiker som var respektert og kjent for sin brede kunnskap, og stemplet henne som «Crooked Hillary» var både unfair og uærlig. Men det var briljant.