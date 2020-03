SPRENGT KAPASITET: New York er hardt rammet av coronaviruset, og sykehusene er allerede overbelastet. Foto: STEFAN JEREMIAH / Reuters

Nå er det flere corona-dødsfall i USA enn i Kina

3.393 mennesker har nå mistet livet i USA som følge av Coronapandemien.

Dermed er USA landet med tredje flest dødsfall, etter Italia og Spania. Det viser statistikken til nyhetsbyrået Reuters, samt opptellingen til Johns Hopkins-universitetet. USA er også landet med det høyeste bekreftede antallet smittede, 166.000.

I Kina er det tirsdag meldt om 3.308 dødsfall totalt, ifølge VGs oversikt. I Italia er det rapportert 11.591 dødsfall, og i Spania 8.189.

Guvernør i delstaten New York, Andrew Cuomo, presenterte tirsdag ettermiddag tall for de ti hardest rammede statene i USA. New York er nå ansett som episenteret av pandemien, og totalt har 1,550 mennesker mistet livet i delstaten, 332 det siste døgnet.

De siste 24 timene har antallet smittetilfeller gått fra 66.497 til 75.795 i New York alene. Kapasiteten på sykehusene er sprengt, og et hospitalskip fra den amerikanske marinen er satt inn for å avlaste helsevesenet, skriver NTB.

– Viruset er kraftig, og farligere enn vi forventet. Vi er fortsatt på vei oppover en fjellside, og det viktigste slaget vil stå på toppen, sa Cuomo tirsdag morgen, og anslo at toppen av pandemien vil være nådd om mellom 14 og 30 dager.

Cuomo opplyste samtidig at det er bestilt 17.000 respiratorer fra Kina. Han fortalte også at hans egen bror, CNN-nyhetsanker Chris Cuomo, også er smittet av coronaviruset og er satt i karantene.

I Canada har 89 personer mistet livet så langt, en oppgang på 23 på et døgn. Det totale antalle smittede i landet er 7.708.

