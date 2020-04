Donald Trump: Har beordret stans i støtten til WHO

Etter massiv kritikk for sin håndtering av coronapandemien, peker USAs president Donald Trump ut det han mener er krisens verste syndebukk: Verdens helseorganisasjon.

Oppdatert nå nettopp

– Det ville vært så lett å si sannheten. Så mange dødsfall skyldes deres feil, sier han under sin daglige pressekonferanse om coronaviruset på plenen utenfor Det hvite hus tirsdag.

Her kunngjør han at han har gjort alvor av truslene om å stanse pengestøtten til Verdens helseorganisasjon (WHO), som er ansvarlige for den globale responsen på coronapandemien.

Trump mener at organisasjonens håndtering har forårsaket at tusenvis av liv har gått tapt, og anklager dem for å hjelpe Kina med å dekke over spredningen av viruset i verden.

Fikk du med deg? Erna Solberg ut mot Trump – forsvarte WHO på CNN

Den amerikanske presidenten gjentar sine tidligere uttalelser om at han selv var svært tidlig ute med å ta pandemien på alvor, med sin beslutning om restriksjoner på reiser fra Kina.

VG-spesial: Krisen i USA – fra januar til nå

USA er selv svært hardt rammet av coronaviruset, og er det landet i verden med flest døde. Trump peker likevel på hardt rammede europeiske land som Spania og Italia som ofre for WHOs strategi.

– En av WHOs farligste beslutninger var den om å gå i mot beslutningen om reiserestriksjoner fra Kina. Heldigvis var jeg ikke overbevist, og stoppet innreise, noe som reddet tusenvis av liv. Men se på resten av verden, deler av Europa som fulgte WHO og holdt grensene sine åpne, sier han.

Les også: Derfor kaller Trump coronaviruset for «Kina-viruset»

USAs beslutning om restriksjoner på innreise fra Kina ble offentliggjort 31. januar, dagen etter at WHO erklærte coronaviruset en offentlig folkehelsekrise, skriver avisen Guardians faktasjekkere.

Trump anklager også Verdens helseorganisasjon for å ha hjulpet Kina med å dekke over alvorlighetsgraden til coronaviruset.

14. januar skrev organisasjonen på Twitter at kinesiske myndigheter ikke hadde funnet klare beviser for at coronaviruset smittet mellom mennesker. To uker senere erklærte de altså coronakrisen for en folkehelsekrise.

Trump selv lovpriste Kina for deres åpenhet om viruset på Twitter 24. januar.

11. mars ble coronakrisen erklært en global pandemi av WHO – etter at flere land, deriblant USA, ikke fulgte rådene de kom med, skriver Guardian.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus snakket da om alarmerende lite handling fra flere verdensledere, og det er godt dokumentert at Trump selv i begynnelsen mente at coronaviruset «ikke var noe å bekymre seg for».

Publisert: 15.04.20 kl. 00:43 Oppdatert: 15.04.20 kl. 01:07

Fra andre aviser