Svak økning coronasmittede i Kina – redd for ny bølge

Det første episenteret for coronaviruset, Wuhan, skal delvis åpnes igjen på tirsdag etter å ha vært stengt i 76 dager. Men frykten for en ny bølge i Kina begynner å spre seg.

Allerede for noen uker siden var det rapportert om at Kina hadde stanset smittespredningen innenfor egne grenser. Smitteverntiltakene har vedvart i store deler av landet frem til nå.

Til tross for dette har det i de siste dagene vært en svak vekst i antall smittede.

På søndag var det 30 nye tilfeller, hvorav fem ble smittet innad i landet, ifølge South China Morning Post.

I tillegg rapporterte helsemyndighetene om 78 bekreftede tilfeller som ikke viste symptomer, melder Forbes. Det er en økning fra 47 dagen før.

Symptomfrie pasienter i fokus

Som i resten av verden, er det spesielt de som ikke viser symptomer de kinesiske helsemyndighetene er redde for.

De nasjonale helsemyndighetene annonserte forrige uke at de skulle skjerpe testing og overvåkingen av smittede som ikke viser symptomer.

– Alle symptomfrie pasienter skal i 14-dagers karantene, og deretter testes igjen etter karanteneperioden er endt, sa Chang Jile, smittevernsdirektør i NHC (National Health Commision) til kinesiske Global Times da.

Ny runde lockdown

Forrige uke gjeninnførte lokale myndigheter «lockdown» i deler av Henan-provinsen. Området ligger sentralt i Kina og er en av naboprovinsene til Hubei-provinsen, som var et av episenterene for virusutbruddet.

I tillegg til dette er det fremdeles strenge restriksjoner på innreise, og det er for øyeblikket kun hjemreisende kinesiske statsborgere og noen utvalgte nasjonaliteter som får lov til å komme inn i landet.

les også På jobb i verdens corona-episenter: – Har mistet tellingen over unge pasienter

– Ny smittetopp i august

Ny forskning argumenterer for at Wuhan fremdeles bør være i «lockdown». Det skriver London School of Hygiene and Tropical Medicine i journalen The Lancet Public Health. Forskningen har blitt støttet av blant annet The Bill and Melinda Gates Foundation.

– Dersom restriksjonene blir løftet for tidlig kan det sørge for en ny smittetopp i august, fremfor i oktober, sier Dr. Kiesha Prem som ledet forskningsgruppen.

