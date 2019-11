ANKLAGES: USAs EU-ambassadør Gordon Sondland stilte i åpen høring i riksrettsprosessen mot president Donald Trump 20. november. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Nøkkelvitne svarer på anklager: – Ikke basert på fakta

Tre kvinner anklager Gordon Sondland for uønsket seksuell tilnærming. – Et forsøk på å påvirke et vitne, svarer EU-ambassadøren.

Tilnærmelsene – blant annet uønsket kyssing og beføling – skal ifølge kvinnene ha skjedd før Sondland ble USAs EU-ambassadør, mens han var en suksessfull hotelleier og gründer.

Nå omtales Sondland som et nøkkelvitne i den pågående riksrettsprosessen mot Donald Trump. For én uke siden ga han sitt vitnemål, som beskrives som lite fordelaktig for den amerikanske presidenten.

De tre kvinnene, Jana Solis, Natalie Sept og Nicole Vogel, står alle frem i en artikkel publisert av den uavhengige mediestiftelsen ProPublica, i samarbeidet med magasinet Portland Monthly.

Alle tre hevder at det fikk konsekvenser for karrierene deres da de avviste ham.

– Jeg har vært hjemsøkt av denne opplevelsen, spesielt etter at Sondland ble bekreftet som ambassadør, skriver Sept i en e-post til New York Times etter at artikkelen ble publisert.

– Benekter dem kategorisk

Gordon Sondland avfeier anklagene som blank løgn.

Hans talsperson Jim McCarthy sier i en uttalelse lagt ut på Sondlands hjemmesider at tidspunktet for når artikkelen er publisert, tydelig indikerer at noen forsøker «å påvirke høringer i kongressen hvor ambassadør Sondland er et vitne». Han varsler også søksmål mot de to mediehusene, og sier at kvinnene antakelig ønsker å hevne seg på Sondland fordi han ikke hjalp dem i forretningene deres.

– Oppførselen min opp gjennom årene kan verifiseres av hundrevis av ansatte og kolleger som jeg har jobbet med i utallige sammenhenger. Disse falske påstandene om uønsket beføling og kyssing er oppdiktet, og, tror jeg, koordinert for politiske grunner. De er ikke basert på fakta, og jeg benekter dem kategorisk, sier Sondland i en uttalelse.

En av kvinnene, Vogel, eier Portland Monthly, men magasinet hevder at hun ikke har vært involvert i redaksjonens beslutning om å publisere saken. Sondlands talsperson skriver at Vogeltidligere har forsøkt å få Sondland til å investere i magasinet.

Dette anklages han for

Vogel selv sier i Pro Publicas artikkel at hun tok kontakt med Sondland i 2003, for å få ham til å investere i et nytt magasin om Sondlands hjemsted Portland. Etter at de hadde spist på restaurant, inviterte han henne med på et hotellrom, hvor han skal ha forsøkt å kysse henne.

Hun forteller også om en annen episode, der han skal ha lagt hånden på låret hennes etter en lunsj. Senere skal han ha endret vilkårene for det hun sier var et løfte om å invester i magasinet hennes.

Solis forteller at hun besøkte Sondland for å vurdere hans kunstsamling i Porland i 2008, og sier at han her blottet seg for henne, og at han også forsøkte å kysse henne.

Sept sier at Sondland prøvde å tvinge henne til å kysse ham under en middag i 2010. Hun håpet på en jobb i delstatens filmkommisjon.

