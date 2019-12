Storbritannias statsminister Boris Johnson møtte USAs president Donald Trump under FNs generalforsamling i New York 24. september. Foto: Stefan Rousseau / PA Wire

Boris Johnson trygler Trump om å holde seg unna valget

Storbritannias statsminister Boris Johnson er redd for at president Donald Trump vil stikke kjepper i hjulene for Toryenes valgkamp når han kommer på besøk til uken.

Om snaue to uker, den 12. desember er det nyvalg i Storbritannia og nå går statsminister Boris Johnson ut og sier at det best om USAs president Donald Trump ikke blander seg inn i valget når han kommer på besøk til London 2. desember i forbindelse med et NATO-toppmøte, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Det vi tradisjonelt ikke, som kjære allierte og venner, det vi ikke tradisjonelt gjør, er å blande oss inn i hverandres valgkamper, sier Johnson til LBC radio.

Boris Johnson og Det konservative partiet har et massivt forsprang på meningsmålingene før valget og blir resultatet som målingen i avisen The Times onsdag viste vil Toryene få 359 plasser i Parlamentet – 68 plasser mer enn hovedrivalen Labour.

Derved ligger Boris Johnson an til å styrke sin posisjon etter valget, men han frykter trolig at en innblanding fra Trump kan svekke mulighetene for en valgseier.

– Det beste, for nære venner og allierte som USA og UK er at ingen av sidene involverer seg i hverandres valg, sa han i radiointervjuet.

DEBATT: Statsminister Boris Johnson og Labour-leder Jeremy Corbyn under en TV-debatt 19. november. Foto: JONATHAN HORDLE / ITV

Trump har imidlertid allerede involvert seg i valget. I oktober sa han at opposisjonsleder Jeremy Corbyn (Arbeiderpartiet) ville være «så elendig» for Storbritannia og at Boris Johnson burde søke et samarbeid med Brexit-leder Nigel Farage.

– Husker Obama-støtte

Så sent som i juni i år møtte Farage president Trump i London og etter møtet sa Brexit-lederen at «møtet gikk bra og at Trump er en varm tilhenger av Brexit».

Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder og

Storbritannia-ekspert sier til VG at det er stor sannsynlighet for at Trump vil blande seg inn i valgkampen.

– Boris Johnson er redd for at støtte fra Trump skal slå tilbake på han. Han husker nok da president Barack Obama i 2016 ga statsminister James Cameron støtte for remain-siden under Brexit-valgkampen. Det gikk jo ikke bra, sier han.

Dessuten mener Mustad at statsministeren også er redd for at velgerne ikke liker Trump og at det kan ødelegge de gode målingene for Toryene.

– Trump har tidligere gått ut og sagt at Johnson er den rette statsministeren for Storbritannia. Johnson frykter nok at ny støtte fra Trump vil gi han dårlig publisitet og at han vil miste momentum i valgkampen og få lavere oppslutning i valget.

NHS – et minefelt

Jeremy Corbyn har, ifølge Reuters brukt Trumps hyllest av Boris Johnson som et vesentlig strategisk angrep på De konservatives valgkampanje, blant annet ved å hevde at de vil slippe amerikanske medisinselskaper inn i britenes statlige helsetjeneste National Health Service (NHS)

NHS er blitt et potensielt minefelt for statsministeren.

– NHS er en del av velferdsstaten i Storbritannia og frykten i andre partier, spesielt Labour er at NHS blir en del av handelsavtale-grunnlaget etter Brexit. Mange frykter at Johnson vil bruke NHS som et kort i forhandlingene sier Mustad.

– Men Johnson sa i radiointervjuet at han vil forlate handelssamtalene dersom det legges frem forslag om å inkludere NHS i forhandlingsgrunnlaget?

– Ja, nå har han skjønt at dette er en dårlig sak å flagge, og det er derfor han går ut å ber om at Trump holder seg unna valgkampen, sier han.

Og Johnsons Trump-uro deles ifølge tabloidavisen The Sun, av ledere i Det konservative partiet som frykter at presidenten kan komme til å si noe tilsvarende under sitt to dager lange London-besøk.

Kritiserte May

Trump har ved tidligere England-besøk vist at definitivt ikke er fremmed for å blande seg inn i britiske innenrikspolitiske saker. Han har blant annet kritisert Johnsons forgjenger Theresa Mays Brexit-politikk.

Uansett, når Trump lander i London på mandag blir han garantert spurt om hva han mener om Brexit, handelssamtaler og mulig privat amerikansk innblanding i NHS.

Publisert: 01.12.19 kl. 13:53

