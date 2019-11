NATO-sjef Jens Stoltenberg på besøk hos Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris. Foto: Michel Euler / AP / NTB scanpix

Macron tok imot Stoltenberg etter NATO-kraftsalve: – Jeg står for det jeg sa

Frankrikes president Emmanuel Macron kalte NATO «hjernedød» i et intervju nylig. Da han tok imot Jens Stoltenberg i presidentpalasset torsdag fikk de lettet på stemningen, men Macron viste ikke tegn til anger.

NTB

Halvor Bjørntvedt

Nå nettopp

Mange kom til NATOs forsvar etter at den franske presidenten gikk hardt ut mot alliansen i et lengre intervju med The Economist tidligere i november. Da han tok imot NATO-sjef Jens Stoltenberg i Elyséepalasset torsdag, var det likevel ingen tegn til anger hos Macron.

– Jeg står for det jeg sa. Vi trengte kanskje en vekker for å komme oss videre, sa Macron etter møtet.

Nå er han lei av at medlemmene kjekler om hvem som skal ta regningen, mens en rekke problemer får stå uløst.

– De to siste toppmøtene har handlet om den økonomiske byrden, men vi har en plikt til ikke bare å snakke om penger. Fred i Europa, forholdet til Russland, hvem er fienden? Før spørsmål som dette er løst, bør vi ikke snakke om byrdefordeling, sa den franske presidenten.

– Enige om at vi trenger et sterkt NATO

I intervjuet med The Economist kom Macron med en rekke kraftige uttalelser. Blant annet sa han at medlemmene «opplever NATO som hjernedød», og at alliansen må begynne å se på seg selv som en geopolitisk makt eller risikere å miste kontrollen over egen skjebne.

Etter å ha renset luften, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg at det hadde vært et godt møte.

– Vi er enige om at vi trenger et sterkt NATO, spesielt i urolige tider. Da er det viktig på ha sterke multilaterale institusjoner, sier Stoltenberg til NTB umiddelbart etter møtet i Paris.

På spørsmål om Macron nå er innstilt på å gå i takt, påpeker Stoltenberg at alliansen består av 29 land, og at det alltid har vært spørsmål det har vært ulike meninger om.

– NATOs styrke er at vi alltid har vist evne til å håndtere ulikheter og likevel være enige om det viktigste, å forsvare og beskytte hverandre.

Han vil ikke gå med på at han leder en hjernedød organisasjon, men påpeker heller at alliansen har vært gjennom den største omstillingen siden den kalde krigen var slutt. Etter flere år med kutt i forsvarsbudsjettene, øker de igjen, og han ga Macron skryt for å ha økt investeringene i forsvar.

– Frankrike har styrker og militær kapasitet av ypperste klasse og har vist en politisk vilje til å bruke dem når det trengs, sa Stoltenberg.

Både han og Macron mintes de 13 soldatene som mistet livet i Mali denne uken.

Koordinering

Noe av det som utløste Macrons utfall mot alliansen, var nettopp handling, nærmere bestemt at Tyrkia på egen hånd gikk inn i Nord-Syria uten å ha konsultert de allierte. Den franske presidenten har derfor etterlyst mer strategisk samarbeid.

– Alliansen handler om solidaritet, om plikter og rettigheter. Tyrkia har opplevd flere terrorangrep, men du kan ikke alene ta en avgjørelse som påvirker alles sikkerhet, understreket han.

Samtidig er han ikke fremmed for selv å gå sine egne veier. Blant annet har han skrevet brev til Russlands president Vladimir Putin etter at sistnevnte foreslo stans i utplassering av mellomdistanseraketter i Europa etter at INF-avtalen om disse våpnene gikk ut.

– Vi har ikke akseptert det russiske moratoriet, men vil heller ikke ignorere det. INF-avtalen er borte, men en avtale som erstatter den, kan ikke bare være bilateral. Det krever at Europa involveres. Det handler om vår sikkerhet, sa Macron.

– Enighet tross forskjeller

Etter det famøse intervjuet foreslo Tyskland at det settes ned en gruppe som ser på den politiske koordineringen og det strategiske samarbeidet. Det ble godt mottatt på NATOs utenriksministermøte forrige uke og blir et tema igjen på toppmøtet i London neste uke. Også Norge er positiv til forslaget.

– Vi mener den politiske utviklingen er en viktig side av NATO å se på. Vi er ikke sterkere militært enn det vi klarer å bli enige om politisk, sa Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB rett før møtet i Brussel.

Når medlemslandenes stats- og regjeringssjefer samles utenfor London til uken, skal de feire alliansens 70-årsjubileum. Der kommer Macron blant annet til å møte sine kolleger Donald Trump fra USA og Recep Tayyip Erdogan fra Tyrkia. På spørsmål om det blir et harmonisk møte, sier Stoltenberg:

– Jeg ser fram til å ønske alle lederne velkommen. Jeg er trygg på at det blir et møte som kommer til å vise enighet på tross av forskjeller.

Publisert: 28.11.19 kl. 17:30

