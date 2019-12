DØDELIG: Vulkanutbruddet på New Zealand har krevd flere menneskeliv. Foto: AP / NTB scanpix

Bestiller hud i store mengder etter vulkanutbrudd

Myndighetene i New Zealand bestiller 1,2 millioner kvadratcentimeter hud for å behandle folk med alvorlige brannskader etter vulkanutbruddet på White Island.

NTB

Andreas Løf

For mindre enn 10 minutter siden

27 personer blir behandlet for brannskader på seks ulike sykehus i New Zealand etter vulkanutbruddet på White Island.

Aldri før har så mange blitt behandlet for brannskader på samme tid i landet, opplyser overlege Peter Watson ved Counties Manukau Health.

Helsemyndighetene planlegger derfor å bestille 1,2 millioner kvadratcentimeter hud for å dekke behovet for transplantasjon. Noen av pasientene er forbrent på 90 til 95 prosent av kroppen.

22 overlevende som er skadd etter vulkanutbruddet på New Zealand, får fortsatt pustehjelp.

Fra USA

En gjennomsnittlig menneskekropp er dekket av om lag 2 kvadratmeter hud, skriver CNN.

Ifølge den amerikanske kringkasteren kommer hud som brukes for å behandle brannskadde pasienter fra huddonorer, som i likhet med organdonorer registrerer seg for dette før de dør.

Huden kommer som regel fra donorenes rygg, eller fra baksiden av leggene deres.

Ifølge Watson er den newzealandske hudbestillingen sendt til USA. Han sier australske hudbanker også bidrar med det de kan.

Ni savnet og seks døde

Ni personer er nå offisielt savnet og antatt døde etter vulkanutbruddet, opplyser myndighetene på New Zealand.

Ifølge Reuters er det snakk om sju australiere og to fra New Zealand. Politiet understreker at listen over savnede ikke er endelig ettersom man ikke har klart å snakke med alle pårørende.

SORG: En kvinne legger igjen blomster ved et minnested i Whakatane i New Zealand onsdag. Foto: AP / NTB scanpix

Antall savnede er dermed oppjustert fra åtte til ni. Ifølge politiet antas det at de savnede er døde. I tillegg er åtte mennesker bekreftet omkommet.

28 personer er skadd, og tilstanden er kritisk for 25 av disse.

Skal hente ut levninger

Onsdag er det fortsatt bevegelser i jordskorpen ved vulkanen, og risikoen for et nytt utbrudd har økt. Dette har forhindret politiet fra å hente ut levninger fra øya.

HENTER UT DØDE: En redningsgruppe forlater White Island etter vulkanutbruddet mandag 9. desember. Foto: AP / NTB scanpix

– Dette er en helt tragisk situasjon, sier direktør for sivilforsvaret, Sarah Stuart-Black, på en pressekonferanse og legger til at det å hente ut levningene har høy prioritet.

Publisert: 11.12.19 kl. 19:50

