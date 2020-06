JUSTISMINISTER: William Barr avbildet tidligere denne måneden, i forbindelse med demonstrasjonene i USA. Foto: POOL / Scanpix

Fox News: Barr bekrefter at USA vil snakke med prins Andrew om Epstein

USAs justisdepartement ønsker ifølge justisminister William Barr å snakke med prins Andrew i forbindelse med etterforskningen av avdøde Jeffrey Epstein.

Det opplyste Barr i et eksklusivt intervju med Fox News mandag kveld.

Den styrtrike finansmannen Jeffrey Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var siktet for menneskehandel og seksuelle overgrep mot mindreårige jenter.

Barr sa det ikke var noe hold i rapporter om at Storbritannia angivelig ville utlevere prinsen til USA, men at justisdepartementet ønsket å snakke med hertugen av York for å «gi noen bevis».

– Jeg tror ikke det er snakk om å utlevere ham, sa Barr i intervjuet som ble kringkastet i Fox News «Special Report».

– Jeg tror det kun er snakk om å få ham til å gi noen bevis, men jeg kommenterer ikke saken ut over dette, la han til.

Bare timer tidligere, skriver Fox News, hadde prinsens advokater uttalt at de var blitt forsikret av det amerikanske justisdepartementet at prinsen ikke var noe mål i etterforskningen av Epstein.

Prinsens advokatfirma, Blackfords LLP, opplyste at amerikanske myndigheter første gang ba om hjelp fra prinsen i januar og at han tre ganger skal ha tilbudt seg å bidra til dette, noe som står i strid med statsadvokatens uttalelser om at han har nekter å samarbeide.

– Det som er viktig er at justisdepartementet informerte oss at hertugen ikke er – og aldri har vært – et «mål» for deres etterforskning av Epstein og at de ønsket hans fortrolige, frivillige samarbeid, sier advokatene i en uttalelse ifølge Fox News.

Virginia Roberts-Giuffre har stått frem og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år. Det har prins Andrew avvist, blant annet i et mye omtalt BBC-intervju i desember.

Dronning Elizabeths andre sønn kunngjorde i fjor at han trekker seg fra alle kongelige plikter.

