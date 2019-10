Hizbollah-tilhengere jaget i Beirut: «De ønsker å ødelegge for oss. Vi er ikke redde»

BEIRUT (VG) Opptøyene i Libanon har så langt samlet hundretusener av mennesker på tvers av religion, sekter og politisk tilhørighet. Mandag kveld ble det forsøkt ødelagt – da over 100 menn med gule flagg ankom Beirut sentrum på motorsykkel.

Oppdatert nå nettopp







Klokken var rundt 21 mandag kveld, da videoklippene spredte seg blant demonstrantene:

Hundrevis av motorsykler og scootere med unge menn med blant annet Hizbollahs gule flagg, hadde samlet seg, og kom som en parade kjørende mot Martyr-torget i Beirut sentrum.

Stemningen, som så langt hadde vært preget av dans, sang og samlet motstand mot Libanons politiske elite, endret seg raskt.

Hva ville nå skje?

MULTIRELIGIØST: En kirke og en moskee, en demonstrant og libanesiske flagg Foto: Amund Bakke Foss, VG

Fem timer tidligere

VG ankommer torget i Beirut kort tid etter at statsminister og milliardær Saad Hariri har holdt sin lenge planlagte reformtale.

Torsdag i forrige uke brøt det ut massive opptøyer mot korrupsjon, økonomisk kollaps, økende sosiale forskjeller og mot den politiske eliten som folket mener har sendt landet mot stupet.

Veier har siden det vært sperret av brennende dekk, skoler, banker og mange butikker og kontorer holder stengt, mens byene i landet er fylt med demonstranter.

Hariri ba om 72 timer for å komme opp med en løsning. Mandag var tiden ute.

les også En dag blant demonstrantene: «Vi har ikke andre valg enn revolusjon»

Blant reformene som er vedtatt, er et lønnskutt på 50 prosent for nåværende og tidligere parlamentarikere og ministre, ansettelsen av økonomiske rådgivere og en kommisjon som skal undersøke landets omfattende politiske korrupsjon.

Hverken statsministeren eller andre sentrale politikerne, som demonstrantene har forbannet i flere dager, har foreløpig gått av.

For folk på gaten i Beirut er det som om talen ikke betyr noe.

FEMTE DAG PÅ RAD: Demonstranter tar seg opp på et tak av et gammelt teater, ødelagt i borgerkrigen. Foto: Amund Bakke Foss, VG











Nede på torget kommer Ahmad Ahdad (28) bort til VG.

– Vi ser glade ut, vi danser og synger, men det er for å holde moralen oppe. Vi er alle sinte og skuffet. Vi vet at alle politkerne våre bare lyver, sier han.

Det er fortsatt noen timer til tilhengerne til den svært mektige, Iran-støttede Hizbollah-militsen ankommer, og inntil en vegg tar professoren Hanan Shaar, en pust i bakken.

– Folk i Europa må vite at vi, demonstrantene, ikke er dumme. Jeg har to doktorgrader, og dere må ikke tro at jeg lar meg lure av politiske taler med tomme ord. De er tyver, vi er kua og de får all melken, sier hun.

ALLE ALDRE: Hanan Shaar (44) og Mohammed Mallah (67) (til høyre) deltar i opptøyene. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Hizbollah vil ikke felle regjeringen

Det er en time senere at nyhetene om motorsyklene sprer seg.

En demonstrant på vei vekk fra torget filmet kortesjen av motorsykler med gule flagg tilhørende Hizbollah, og grønne flagg tilhørende det andre sjiamuslimske partiet Amal.

Det er dette så mange i Libanon har fryktet: At de ulike sekteriske gruppene skal blande seg med demonstrantene, bli voldelige og skape splittelse for å diskreditere opptøyene.

GIKK IKKE HJEM: Demonstranter, som valgte å bli ved torget tross nyhetene, fotografert sent mandag kveld. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Iran-støttede Hizbollah, som blant annet er på USAs terrorliste, har nå en sentral rolle i libanesisk politikk, og drar fordel av at systemet forblir som det har vært. Derfor har militsen lyssky leder, Hassan Nasrallah uttalt at han ikke ønsker at demonstrasjonene skal felle regjeringen.

Hizbollah har tradisjonelt bred støtte blant deler av Libanons befolkning, blant annet på grunn av deres motstand mot erkefienden Israel. Men blant landets demonstranter har det de siste dagene også blitt ropt slagord mot gruppens leder Hassan Nasrallah.

GREP INN: Soldater i den libanesiske hæren har frem til nå holdt seg i utkanten av demonstrasjonene. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Hæren jaget vekk Hizbollah-tilhengerne

Mens mange demonstranter valgte å forlate torget da nyhetene spredde seg, valgte den libanesiske hæren, som forsøker å holde seg nøytrale, å stå imot. Nye videoer viste hæren slå og bryte opp kortesjen av motorsykler.

VG går bort til soldatene kort tid etterpå.

– Jeg kan bekrefte at vi kastet Hizbollah-tilhengerne vekk herfra. De skal ikke få lov til å entre torget, sier en av dem.

Klokken er blitt 22 og VG ringer til professoren Hanan Shaar, som vi møtte tidligere.

– Jeg er veldig sint, Hizbollah ønsker å lage problemer for oss. Dessuten er de bevæpnet og kan splitte landet. De er mot revolusjonen vi prøver å skape, sier hun.

Klokken 23, når de fleste demonstrantene har gått hjem, møter VG en gruppe unge, oppgitte libanesere. Rett i forkant har både Hezbollah og det andre partiet, Amal, gått ut og sagt at de ikke støtter det deres tilhengere gjorde i Beirut sentrum. De frykter folkets motstand.

26-åringen Louie, som ikke ønsker hele navnet sitt på trykk, sier:

– De forsøker å gjøre demonstrasjonen sekterisk. De ønsker å ødelegge for oss, men vi er ikke redde.

RYDDER OPP: Hver kveld og morgen har de libanesiske demonstrantene ryddet opp etter seg. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Publisert: 22.10.19 kl. 12:38 Oppdatert: 22.10.19 kl. 12:49