Se «The Cult of the Family»: – Hun fortryllet alle menn

Yogalæreren Anne var vakker, glamorøs og farlig. Den mytiske kulten hun ledet, trodde at hun var Jesus reinkarnert, og skal ha konspirert for å holde en ungeflokk fanget, dopet ned og mishandlet i all hemmelighet.

For mindre enn 10 minutter siden

Ved hjelp av LSD, ekstrem karisma og kultmedlemmer høyt oppe i samfunnet, satte Anne Hamilton-Byrne sammen en flokk med platinablondfargede småbarna hun hadde total kontroll over. I denne sjokkerende dokumentarserien i tre deler kommer vi på innsiden av kulten «The Family».

