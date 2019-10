I STORMEN: Daværende visepresident Joe Biden på basketkamp med sønnen Hunter Biden i Washington D.C. i januar 2010. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

Hunter Biden lover å ikke jobbe for utenlandske selskaper dersom faren blir president

I en uttalelse søndag annonserer Hunter Biden at han trekker seg fra styret i et kinesisk selskap. Samtidig forsvarer han sin rolle i det ukrainske gasselskapet Burisma.

Sønnen til tidligere visepresident Joe Biden, som nå kjemper om å bli demokratenes presidentkandidat i 2020, har sett seg nødt til å love at han ikke vil ta jobber for eller på vegne av utenlandske selskaper dersom faren blir president i 2020.

– Da Hunter inngikk disse forretningene, gjorde han det i god tro og med gode intensjoner. Han så aldri for seg den voldsomme mengden falske anklager mot ham selv og faren, fra USAs president, skriver hans advokat George Mesires i en uttalelse.

Her annonserer han også at han trekker seg fra styret i et kinesisk selskap, en rolle han har blitt kritisert for av Donald Trump og hans allierte, skriver Reuters. Joe Bidens valgkampanje har ikke kommentert uttalelsen, og det er ikke klart om det er Biden selv som har bedt sønnen ta grep.

Forsvarer Ukraina-jobb

Hunter Biden forsvarer samtidig sin rolle i det ukrainske gasselskapet Burisma – som står midt i den pågående riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump.

Burisma etterforskes for korrupsjon, og Trump har blant annet kommet med anklager om at daværende visepresident Joe Biden forsøkte å hjelpe sønnen da han fikk statsadvokat Viktor Shokin, som ledet granskingen mot selskapet, fjernet.

Trumps samtale med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, hvor han oppfordrer til en gransking av Biden, er sentral i riksrettsprosessen.

Advokat George Mesires skriver at Hunter Biden ikke var involvert i noe ulovlig i sin tid i selskapet, og understreker at Joe Biden ikke var involvert i sønnens forretningsvirksomhet.

– Hunter tok disse oppgavene på selvstendig grunnlag. Han mente ikke det var passende å diskutere dem med sin far, og det gjorde han heller ikke.

Trump har foreløpig ikke kommentert uttalelsen, men skriver på Twitter at det ser ut til at Hunter Biden har «plyndret og lurt flere land».

