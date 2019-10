PÅ HESTERYGGEN: Bilder av Nord-Koreas leder Kim Jong-un ridende på en hvit hest ble kringkastet i statlige medier onsdag. Foto: KCNA / KCNA

Diktatoren i full gallop på «hellig» fjell

Omringet av spektakulært fjellandskap og poserende på en hvit hest, annonserte Nord-Koreas leder Kim Jong-un at han vil «overvinne» internasjonale sanksjoner.

For mindre enn 10 minutter siden







De iøynefallende bildene fra Nord-Koreas høyeste fjell Paektu ble kringkastet i statlige medier onsdag.

Både hesten og fjellet er symboler som knyttes til Kim-familien, som har styrt landet i over 70 år. Fjellet, som strekker seg 2744 meter over havet, regnes av nordkoreanere for å være hellig.

– Etter å ha ha bivånt de imponerende refleksjonene hans på toppen av Paektu, ble alle tjenestemennene som fulgte ham overbevist gjennom overveldende følelser og glede, om at det vil komme en stor operasjon som igjen vil utrette mirakler i verden og ta oss et steg videre i den koreanske revolusjonen, ble det sagt fra statslederens propagandaapparat.

Ingen uavhengige journalister fikk tillatelse til å dekke den iscenesatte forestillingen.

les også Nord-Korea med nye bilder av rakettest

Se flere bilder i galleriet under:











– Atomforhandlinger brøt sammen

Timingen for bildene er ikke tilfeldig.

For en drøy uke siden ble det holdt atomforhandlinger mellom USA og Nord-Korea i Stockholm - de første på flere måneder. Pyongyang annonserte i etterkant at forhandlingene brøt sammen.

Parallelt med kringkastingen av propagandabildene, offentliggjorde den statlige TV-kanalen en uttalelse fra diktatoren. Der gjør han det klart at han vil «overvinne» internasjonale sanksjoner.

Målet med sanksjonene er å stoppe landets utvikling av kjernefysiske våpen og missiler med lang rekkevidde.

Den nordkoreanske lederen har imidlertid utvist liten vilje til å føye seg etter kravene, og sier at det nå er opp til USA å gjenoppta dialogen.

les også På toppen av fjell i frakk og pensko - nok en gang

– Ligner visuelt på bestefaren

Professor i Korea-studier Vladimir Tikhonov ved UiO sier til VG at bildene minner om Kims bestefar, Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung.

– Bildene minner om de ikoniske bildene av Kims heroiske bestefar, landsfaderen, ridende på en hest i Mandsjurias skoger mens han bekjempet den japanske invasjonen, sier han.

– Jeg tror den allusjonen er nettopp poenget med disse bildene. Kim spiller på at han ligner visuelt på bestefaren sin, sier Tikhonov.

Kim Il-Sung skal ha benyttet Paektu som et gjemmested mens han kjempet mot japansk okkupasjon. Statlige medier omtaler ofte den eldste Kim med referanse til fjellet, med titler som «den legendariske helten av Paektu».

Nord-Korea hevder at den nåværende lederens far, Kim Jong-il, ble født på dette fjellet. Mange historikere og forskere avfeier imidlertid den historien som ren propaganda.

Publisert: 16.10.19 kl. 09:47







Mer om