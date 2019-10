Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen. Bildet er tatt i 2016. Foto: Terje Bringedal

Egeland frykter mer Syria-vold om USA mislykkes

Den midlertidige våpenstillstanden i Syria kan bli kortvarig dersom USA ikke klarer å få til en avtale som både omfatter Tyrkia og kurdiske SDF, ifølge Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Mer enn 200 000 mennesker skal nå være på flukt fra krigshandlingene. Ifølge Flyktninghjelpen bor det en halv million sivile i sonen som Tyrkia har uttalt at de ønsker å sikre seg kontroll over.

Torsdag ettermiddag avtalte USAs visepresident Mike Pence og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan en 120 timers våpenstillstand nord i Syria, med det uttrykte formålet at YPG skal trekke seg ut av denne sonen.

USA har nøkkelen

Egeland sier at avtalen er et velkomment første skritt på vei mot diplomati og vekk fra våpenbruk.

– Helt siden tyrkiske styrker krysset grensen til Syria, har vi presset på for at USA måtte inn og forsøke å stoppe krigshandlingene. Som alliert med begge de krigførende parter sitter USA med nøkkelen. Utviklingen viser at amerikansk megling var mulig, og nå må USA gå videre og sikre en avtale om våpenhvile, sier Egeland.

Nordmannen var FNs spesialrådgiver for den humanitære situasjonen i Syria fram til 2017. Flyktninghjelpen har 3000 hjelpearbeidere på bakken rundt Syria samt inne i Syria.

De siste to døgnene har de tatt imot 1500 syriske flyktninger i en leir i Nord-Irak.

Norge har også ansvar

– USA sier at det er for farlig for deres spesialstyrker å stå i Syria nå. Men hva med de sivile som bor i området? De er nå uten beskyttelse, og mange er igjen tvunget til å flykte. Denne gang er det ikke noe sikkert sted å dra, sier Egeland til VG.

– Norge har også et ansvar her, som alliert med begge sider i konflikten, legger han til.

Egeland viser til at Norge er alliert med Tyrkia i NATO. De siste årene har også norske militære deltatt i trening og opplæring av kurdiske soldater i regionen, som part i den USA-ledede koalisjonen mot IS.

IRAK: Et hundretalls flyktninger har de siste dagene ankommet Bardarash-leiren i det kurdiske selvstyrte område Dohuk i Irak. Foto: SAFIN HAMED / AFP

Katastrofal plan

Egeland mener det er en etisk og moralsk forkastelig plan at Tyrkia vil lage en «sikker sone» i grenseområdene mot Tyrkia for å bosette en stor del av de 3,7 millioner flyktningene fra Syria som har tatt opphold i Tyrkia.

– Det er en katastrofal plan, sier han.

– Tyrkia sier de vil jage ut «terroristene» fra denne sonen for å bosette en til to millioner sunni-arabiske flyktninger i området. Men det bor 500 000 mennesker der nå som da blir fortrengt. Tyrkia skaper nye konflikter i stedet for å bidra til å løse eksisterende sikkerhetsproblemer.

– En helt uoversiktlig krig

Jan Egeland frykter at dramaet i Syria kan skape en kjedereaksjon av nye katastrofer, dersom det internasjonale diplomatiet med USA i spissen ikke fungerer.

– Den kurdiske siden er ikke en del av avtalen mellom USA og Tyrkia, presiserer han.

Flyktninghjelpens generalsekretær vurderer risikoen for nye kamphandlinger som høy dersom USA ikke lykkes med diplomati og forhandlinger:

– Kurderne har ikke gått med på å trekke seg ut av den såkalte sikre sonen som Tyrkia vil opprette. Begge sider har nå sagt at de vil la USA megle. MEn det er usannsynlig og urealistisk at kurderne vil avgi noen av sine kjerneområder til Tyrkia. Samtidig tyder alt på at Tyrkia ikke vil gi seg så lenge styrken som de hevder er terrorister, står langs deres grenser, sier han.

Maktvakuum

Egeland leser hele situasjonen nord i Syria som svært ustabil:

– Russland har gått inn i maktvakuumet som ble skapt da USA trakk seg ut, og nå er også Damaskus og Moskva med i dette spillet om makt der sivile blør og dør, sier han og legger til:

– Sivilbefolkningen på flukt har nå ingen sikre steder. Før kunne de flykte til Tyrkia. Nå kom angrepene derfra. En krig som nå er inne i sitt niende år kan bli forlenget med nye år, sier Egeland.

BOMBEANGREP: Tyrkia gjennomførte torsdag bombeangrep mot den syriske grensebyen Ras al-Ayn. Foto: Cavit Ozgul / AP

Kampene fortsetter

Fredag morgen fortsetter krigshandlingene i Ras al-Ain i Syria, til tross for avtalen om våpenstillstand som ble inngått torsdag.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu gikk torsdag kveld ut og avviste at det dreier seg om en våpenhvile.

– Vi suspenderer operasjonen. Dette er ingen våpenhvile. Vi kan bare stanse offensiven når alle terroristelementer har trukket seg fullstendig tilbake fra sikkerhetssonen, sa utenriksministeren.

Cavusoglu sa at USA og Tyrkia er enig om at den syriskkurdiske militsen YPG, som har samarbeidet med USA i kampen mot IS, men som av Tyrkia anses for å være en terrorgruppe, skal ødelegge sine festningsverk langs grensen.

