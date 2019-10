Nye demonstrasjoner i Chile

I flere dager har det vært kraftige demonstrasjoner mot myndighetene i Chile. De fortsetter torsdag. TV-bilder viser at politiet bruker vannkanoner og tåregass mot demonstrantene i hovedstaden Santiago.

Samtidig ser mann demonstranter som kaster gjenstander mot pansrede kjøretøy. Det er uklart om kjøretøyene er fra politiet eller det militære.

Svart røyk siver også opp fra bål som er tent på gaten.

Hvor mange som har tatt til gatene i landet torsdag er foreløpig uklart, men onsdag ble det meldt om at hundretusenvis demonstrerte da.

Lokale medier meldte om sammenstøt og plyndring i flere byer i det søramerikanske landet. To supermarkeder ble satt i brann i Antofagasta i nord, og et hotell ble plyndret i hovedstaden Santiago, skrev NTB natt til torsdag.

Bilder fra landet viser at plyndringen fortsetter flere steder torsdag.

18 drept

I løpet av perioden protestene har pågått skal 18 mennesker har blitt drept i opptøyene som har lammet deler av landet.

I går startet en to dager lang generalstreik. Det til tross for at president Sebastián Piñera, en søkkrik konservativ politiker, har lovet reformer.

DEMONSTRASJONER: Folket møter myndighetene i gatene i Chile.

De krever mer og de krever soldatene som har møtt demonstrantene bort fra gatene.

Demonstrasjonene begynte da myndighetene økte prisene på metrobilletter, men har utvidet seg til å gjelde sosiale problemer.

Presidenten med tiltak

President Piñera har trukket tilbake prisøkningen på metrobillettene og har foreslått en reformplan som inkluderer økt pensjon og økt minstelønn.

Presidenten har torsdag også annonsert at en prisøkning på elektrisitet vil bli fryst frem til slutten av neste år.

– Dette vil ikke løse alle problemene, men er et viktig lette, sier presidenten til nyhetsbyrået AP.

