DØD: Chloe Wiegand.

Bestefaren siktet etter at Chloe (1) falt i døden

Tre og en halv måned etter at Chloe Wiegand falt 11 etasjer ned fra et cruiseskip på Puerto Rico, har politiet tatt ut siktelse mot morfaren.

Den tragiske hendelsen fant sted 7. juli. 18 måneder gamle Chloe falt ut fra et åpent vindu på cruiseskipet Freedom of the Seas og ned på kaien i San Juan.

Chloe døde etter fall fra skip: Morfar så ikke det åpne vinduet

Før hun falt ble hun holdt av sin bestefar (50). Han skal ikke ha oppdaget at vinduet var åpent. Bestefaren har forklart at han var sikker på at det var glass foran vinduet da han holdt Chloe og lot henne hvile på kanten – for så å oppleve at hun skled ut av armene hans.

– Uaktsomt drap

Nå er 50-åringen siktet for uaktsomt drap, melder BBC og en rekke andre medier.

Påtalemyndigheten mener at morfaren må stilles til ansvar for å ha forårsaket ettåringens død.

Familiens advokat, Michael Winkleman, sier at siktelsen strør salt i såret til de sørgende pårørende.

– Det som skjedde, var helt klart en tragisk ulykke, sier advokaten.

Søksmål

Familien på sin side har gått til privat søksmål mot cruiseskipet. Foreldrene mener det var manglende sikkerhet på skipet.

De skal ha blitt forklart at vinduet var åpent for ventilasjonens skyld, og mener selskapet burde løst denne utfordringen på en annen måte enn å åpne et vindu.

Foreldrene har uttalt at det nå er viktig for dem å forhindre at flere familier skal oppleve det samme.

ETT ÅR: Lille Chloe endte livet på tragisk vis. Foto: PRIVAT

les også Chloe (1) falt i døden – nå snakker de fortvilte foreldrene

Chloes sønderknuste foreldre har snakket ut på TV om sjokket og sorgen. Til «Today» på NBC tidligere i sommer forklarte jentas mor hvordan hun gjentagende spurte: «Hvor er datteren min? Ta meg til henne», i de dramatiske sekundene rundt hendelsen.

Kimberly Wiegand hadde da ikke lagt merke til noe vindu.

– Jeg løp bort dit og så ned. Det var ikke vann der, men betong. Å miste jenta vår på denne måten er ufattelig, sier hun.

Pappa Alan har uttalt at de med tapet av datteren har mistet en del av sin sjel.

les også Nytt bilde fra cruiseskipet viser hvordan Chloe (1) kan ha falt i døden

Cruiseskipet Freedom of the Seas eies av verdens nest største cruiserederi Royal Caribbean Cruises (RCC). Den norske Wilhelmsen-familien er største enkeltaksjonær i norsk-amerikanske RCC.

RCC sier i en uttalelse til «Today» at de er i sorg over det som har skjedd, og at deres tanker går til de pårørende.

MS Freedom of the Seas går i cruisefart i Karibia. Skipet tar 3600 passasjerer og har en besetning på 1400.

VED KAI: Freedom of the Seas ved Akershuskaien i Oslo. Foto: Jan Petter Lynau/ VG

