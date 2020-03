HARDT RAMMET: En kiste blir båret til kirkegården i byen Bergamo nord i Italia. Byen er en av de som har blitt hardest rammet av viruset. Foto: Claudio Furlan / LaPresse

Den italienske regionen Lombardia har nå alene flere dødsfall enn Kina totalt

Søndag meldes det om 651 nye corona-dødsfall i Italia, mens tallet på smittede har steget med over 10 prosent.

NTB

Thea Rosef

Ifølge Reuters' opptelling har coronaepidemien dermed totalt kostet 5560 liv i Italia. Stigningen er fortsatt kraftig, men mindre enn stigningen fra fredag til lørdag.

Antallet smittede er nå 59.138, som er en økning på 10,4 prosent.

Lombardia er den hardest rammede regionen i Italia og har søndag registrert 3456 dødsfall.

Det betyr at regionen alene nå har flere dødsfall enn Kina totalt. Ifølge Johns Hopkins oversikt døde 3259 personer av coronaviruset i Kina.

Avisen Corriere della Sera skriver at 59.138 nå er bekreftet smittet i landet, og alle reiser mellom kommuner i landet er nå forbudt.

– Kommer bare til å bli verre

Det rike Nord-Italia, med et godt utbygd helsevesen, har så langt vært hardest rammet: Fredag ettermiddag kom beskjeden om at militæret settes inn for å håndheve portforbudet i området.

Helsevesenet har kollapset, og leger må ta umulige valg om hvem som skal få sjansen til å leve videre.

– Det kommer bare til å bli verre i Italia. Folk kommer ikke til å reise hit om et halvt år heller, og turistindustrien vil være død i lang tid. Bilindustrien sliter. Situasjonen vi befinner oss i, er en skikkelig suppe, sa Vittorio Malagutti til VG lørdag.

Malagutti er journalist i et av Italias mest anerkjente nyhetsmagasiner, L’Espresso. Han er fryktelig redd for at viruset vil spre seg sørover.

– Der er det fortsatt mange som fortsetter å leve som før. Folk i Italia er redde. Men mange er ikke redde nok, fordi de ikke forstår hvor farlig dette er.

Publisert: 22.03.20 kl. 18:53 Oppdatert: 22.03.20 kl. 19:06

